Byd amplia la gamma europea, al Salone di Parigi 2026 debutta il Suv a 7 posti Atto 8

Il Salone dell'Auto di Parigi 2026 rappresenta per Byd un'occasione per presentare le ultime novità della propria gamma europea, con proposte che spaziano dai suv di grandi dimensioni ai veicoli destinati anche all'utilizzo professionale, fino alle compatte per la mobilità quotidiana. Tra i protagonisti c'è Atto 8, nuovo suv elettrico a sette posti che si posiziona al vertice dell'offerta del marchio e il cui arrivo in Europa è previsto nella prima metà del 2027. Disponibile con trazione posteriore o integrale, il modello adotterà una batteria Blade di seconda generazione da 115 kWh, con un'autonomia fino a 653 km nel ciclo Wltp.

Debutta inoltre la tecnologia Flash Charging, che permette di ricaricare la batteria dal 10 al 97% in nove minuti. La variante Excellence AWD raggiunge una potenza di 775 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. La rassegna parigina ospita anche il debutto europeo di Shark Dmo, un pick-up ibrido plug-in da 436 CV che combina due motori elettrici con un propulsore benzina da 1,5 litri. Il modello offre fino a 90 km di autonomia in modalità esclusivamente elettrica e una percorrenza complessiva dichiarata di 675 km. La funzione Vehicle-to-Load consente inoltre di alimentare apparecchiature esterne, una soluzione utile anche nelle attività professionali.

L'arrivo è previsto inizialmente in alcuni mercati europei nei prossimi mesi, con un ampliamento della distribuzione nella prima metà del 2027. Completa le novità parigine la Dolphin Surf, che introduce una configurazione a cinque posti e aggiornamenti all'abitacolo, tra cui un sistema multimediale con schermo da 12,8 pollici e Google Built-in nella versione Comfort. Resta invariata la capacità del bagagliaio, pari a 308 litri, mentre le varianti a quattro e cinque posti continueranno a essere disponibili in base alle esigenze dei singoli mercati.