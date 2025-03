Byd, arriva Tang: il Suv elettrico al servizio della famiglia ma con 517 cv. Efficienza ed abitabilità al top

Byd continua a sfornare modelli che accelerano la sua grande crescita in Europa. Ora è il momento del nuovo Suv 100% elettrico pensato per le famiglie, si chiama Tang e punta su efficienza ed abitabilità. L'estetica rivela linee pulite, fari full LED angolari ed elementi in alluminio spazzolato, nello stile del brand, e sottolinea proporzioni che infondono una sensazione di sicurezza. L'ambiente interno offre spazio a 7 persone e abbina materiali di alta qualità, come la nappa che riveste i sedili dotati di regolazioni elettriche, funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio, ad elementi in grado di esaltare il comfort a bordo come il tetto apribile panoramico, le luci ambientali a LED personalizzabili ed il sistema di purificazione dell'aria.

Non manca lo schermo touchscreen in grado di ruotare, da ben 15,6 pollici, mentre il quadro strumenti è digitale e misura 12,3 pollici. Sfruttando un potente processore Qualcomm e l'assistente vocale intelligente, Byd Tang assicura un elevato livello di connettività, anche mediante la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Per avere sempre lo smartphone carico ed offrire un sound audio di alto livello sono presenti un piano di ricarica ad induzione da 50W ed un impianto Dynaudio.

Il powertrain da ben 517 CV assicura prestazioni elevate, come sottolinea lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,9 secondi, a fronte di un'autonomia capace di arrivare fino 530 km nel ciclo WLTP, grazie all'innovativa Blade Battery, che accetta una potenza di ricarica, in corrente continua, fino a 170 kW. Forte della presenza delle sospensioni adattive, questo Suv a batteria è molto curato sul fronte della sicurezza attiva e passiva, come sottolineano le 5 stelle ottenute nei test Euro NCAP.