BYD Atto2 DM-i, il Suv con tecnologia Super Hybrid da 1.000 km di autonomia punta anche sul comfort

Compatto ma spazioso, con interni tecnologici e un comfort di guida che strizza l'occhio e anche qualcosa di più alla competizione di segmento superiore. La nuova BYD Atto 2 DM-i amplia la gamma europea del costruttore cinese con un modello sviluppato per rispondere alle esigenze del mercato, puntando su efficienza, autonomia e contenuti tecnologici. «La giusta connessione con Byd - ha commentato Alessandro Grosso, country manager italia di Byd, a proposito della strategia generale del costruttore cinese - non è quella con il termine 'economico'. Byd è tecnologia applicata al valore, affinché tutto possa essere offerto a tutte le tipologie di clienti. Come si declina il valore? con il comfort, la sicurezza, la guida autonoma assistita di serie su tutte le vetture e soprattutto l' efficienza dei consumi». La nuova Atto 2 DM-i è anche il modello Byd che introduce la tecnologia Super Hybrid Dual Mode, che combina motore elettrico e unità termica 1.5 litri ad alta efficienza. Il risultato è quello di offrire fino a 90 km di autonomia in modalità elettrica e una percorrenza complessiva che può raggiungere i 1.000 km nel ciclo Wlpt combinato, con consumi dichiarati contenuti nell'ordine dei 20 km/l.

Al volante della nuova arrivata in casa BYD su un percorso misto, urbano ed extraurbano, verificando come il sistema privilegia la guida elettrica, mentre il motore termico interviene come generatore o in supporto nelle fasi di maggiore richiesta di potenza, assicurando un'esperienza di guida fluida. Le prestazioni risultano brillanti e i dati su carta parlano di un'accelerazione da 0 a 100 km/h fino a 7,5 secondi. Con una lunghezza di 4,33 metri, Atto 2 DM-i propone dimensioni compatte, ideali anche per il traffico urbano, abbinate a un abitacolo spazioso, con capacità di carico da 425 a 1.335 litri. Il design si caratterizza per linee moderne, fari full Led e una firma luminosa posteriore distintiva. All'interno, tutto è votato al comfort e la dotazione è completa è intuitiva. Anche le funzioni attuabili digitalmente (vedi il blocco delle portiere) sono immediate, perché disponibili a prima vista sul grande schermo centrale, con una definizione degna del più moderno dei tablet. Il display centrale arriva fino a 12,8 pollici e il sistema di comando vocale è evoluto e basato su intelligenza artificiale.

La versione più completa, come quella in prova tra Milano e dintorni, aggiunge elementi come tetto panoramico, sedili riscaldati e ricarica wireless per smartphone. La gamma è articolata in due versioni, Active e Boost, con potenze rispettivamente di 122 e 156 kW e batterie da 7,8 e 18 kWh. Completo il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, mentre sulla versione Boost è disponibile anche la funzione Vehicle-to-Load. I prezzi partono da 27.600 euro, con un'offerta di lancio da 23.900 euro. Con ATTO 2 DM-i, BYD rafforza la propria presenza nel segmento dei SUV compatti, puntando su tecnologia proprietaria e autonomia estesa.