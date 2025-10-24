Byd, Atto 2 DM-i diventa Super Hybrid: in Europa il Suv Phev con 1.000 km d'autonomia

Byd prosegue l'espansione della sua famiglia di modelli europei. Il colosso cinese dell'auto ha annunciato l'arrivo nel Vecchio Continente del nuovo Atto 2 DM-i, suv ibrido plug-in dotato di tecnologia Dual Mode Intelligent. Il modello combina la guida tipica di un veicolo elettrico con un'autonomia complessiva fino a 1.020 chilometri, offrendo fino a 90 km di percorrenza in modalità 100% elettrica nel ciclo combinato. Sviluppato sulla base del Byd Seal U DM-i, l'Atto 2 DM-i si posiziona tra i modelli più efficienti del segmento, capace di gestire automaticamente la trazione in modalità ibrida in serie o parallela in base alle condizioni di guida.

Il modello sarà proposto in due versioni, con differenti capacità di batteria, potenza e prestazioni. Il design introduce alcuni aggiornamenti rispetto alle versioni elettriche dell'Atto 2: griglia frontale ampliata, nuovi elementi decorativi nel paraurti anteriore, assenza delle prese d'aria laterali sui parafanghi e un inedito logo posteriore. Sarà inoltre disponibile una nuova colorazione esclusiva, Midnight Blue, riservata ai modelli DM-i.

Il debutto europeo avviene in occasione dei Fleet Europe Days in corso a Lussemburgo, con la presentazione ai media prevista per novembre. Le prevendite inizieranno nelle prossime settimane, mentre le prime consegne sono attese nel primo trimestre del 2026.