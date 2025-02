Byd Atto 2, il suv elettrico da 177 cv: comodo, facile da guidare e accessibile

Più che Atto 2 il nome del nuovo suv elettrico di Byd andrebbe letto Atto Secondo, perché ciò che questo nuovo modello compatto porta sul mercato italiano rappresenta davvero una importante seconda fase della strategia che la Casa cinese sta attuando in Europa. Come ha ribadito Stella Li, vicepresidente esecutiva di Byd, il nuovo Atto 2 «rappresenta un'offerta che attirerà una grande base di clienti potenziali». Questo perché ha le dimensioni 'giuste' per un impiego prevalentemente urbano, perché ha un prezzo 'corretto' (listino promo da 27.900 euro) e perché si colloca in una posizione baricentro fra le utilitarie a batteria e i modelli con grandi batterie quindi impegnativi dal punto di vista (oltre che dei costi) dei tempi e della spesa di ricarica. Questo secondo atto del grande spettacolo portato da Byd in Italia dalla Cina (in attesa dell'operatività dei due nuovi stabilimenti in Ungheria e Turchia) si apre con l'evoluzione della scenografia. Cioè del design esterno, che è elemento decisivo anche per far emozionare con i contenuti. E basta un primo contatto visivo per far comprendere che si tratta di una creazione su misura per l'Europa e per i gusti degli europei del geniale Wolfgang Egger - già Alfa Romeo e Audi - che guida con successo il centro stile Byd in Cina. Atto 2 è infatti un piacevole e armonioso suv compatto.

E' proporzionato, elegante e 'solido'. Ed è soprattutto privo di quelle leziosità e di quegli elementi che inutilmente contraddistinguono molti modelli 100% elettrici. Si apprezza anche la presenza di una fisionomia decisamente occidentale, con fari a Led e luci di marcia diurna sottili, il tutto perfettamente integrato con la griglia e lo scudo anteriore con angoli netti e prese d'aria verticali che ne enfatizzano il look dinamico. Osservato di lato, il nuovo suv elettrico di Byd mostra forme moderne e rassicuranti (anche nel raccordo tra finestratura e padiglione) che stupiscono piacevolmente nella parte bassa della fiancata per due protuberanze ben proporzionate che diventano la 'firma' di questo modello compatto. Ricordiamo che Atto 2 è lungo 4,31 metri, largo 1,83 e alto 1,.675 (quindi è 145 mm più corto e 45 mm più stretto dell'Atto 3) ed ha un passo di 2.620 mm, una misura che consente più spazio nell'abitacolo rispetto a molti rivali e garantisce sbalzi anteriori e posteriori ridotti che rafforzano l'immagine 'suv'. Lo stesso giudizio positivo può essere espresso per l'abitacolo. Ben rifinito, è accogliente e davvero vicino al mondo premium. Non ci sono eccessi creativi e lo schema abitativo e i comandi sono tranquillizzanti e confortevoli. Lo spazio disponibile è generoso, le sedute sono ampie e la tecnologia (che è 'importante' in tutte le versioni) è intelligentemente integrata e convive con comandi analogici.

Tutte le versioni del suv Atto 2, compresa quella d'ingresso, sono tra l'altro dotate di sedili anteriori con regolazione elettrica, che - passando al livello di allestimento superiore - sono anche completati con riscaldamento, sistema che è presente anche nel volante. Convenzionale (e quindi comodo e intuitivo) il selettore di marcia inserito nel tunnel centrale, che è accompagnato da diversi tasti fisici come quello per il defroster del parabrezza, per il volume del sistema audio e per selezionare le quattro modalità di guida Eco, Normale, Sport e Neve. Piacevole salire a bordo di Atto 2 - con il posto di guida rialzato quanto basta - e altrettanto appagante guidarlo. Come abbiamo potuto valutare sulle strade torinesi - con rivestimenti d'ogni genere - il confort è elevato, degno di modelli di fascia superiore. La tipica silenziosità dei modelli elettrici nel caso di Atto 2 è reale a tutte le andature, merito di una corretta gommatura e delle doti della sua architettura e-Platform 3.0. Questo elemento - che è stato oggetto di una specifica evoluzione - unisce in un solo insieme secondo la tecnologia Cell-to-Body la piattaforma e la batteria Blade al fosfato di ferro e litio (LFP) da 45,12 kWh, tanto che la faccia superiore del suo contenitore diventa il pavimento dell'abitacolo. Ai semafori, ma anche sulle tangenziali e nelle strade di collina (tante attorno a Torino) si apprezza la risposta pronta e fluida del motore elettrico anteriore che produce 130 kW (177 Cv) e 290 Nm di coppia.

L'accelerazione da 0 a 100 km/h si realizza in soli 7,9 secondi e la velocità massima di 160 km/h si sposano con uno dei punti forti di Atto 2, cioè l'autonomia secondo le norme Wltp è di 312 km nel ciclo combinato e addirittura di 463 km in quello urbano. Sono presenti di serie un caricatore DC da 65 kW che può ripristinare la batteria dal 30% all'80% della capacità in 28 minuti. Mentre il caricabatterie AC trifase da 11 kW può fare il 'pieno' di energia in 5 ore e mezza. Nel quarto trimestre del 2025 arriverà la versione Long Range di Atto 2, che dovrebbe essere equipaggiata con una batteria da 51,1 kWh e che - secondo le indiscrezioni - dovrebbe assicurare un'autonomia di circa 350 km.