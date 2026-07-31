Byd, con la Kei-car elettrica Racco parte l'offensiva per conquistare il mercato giapponese

Ha debuttato In Giappone la kei car Byd Racco, primo modello 'kei-jidosha» (cioè veicolo leggero) venduto in questo popolare segmento da una Casa straniera. L'offensiva del colosso cinese è stata preparata da tempo, visto che sono già pronte 77 concessionarie in cui Racco sarà proposta ad un prezzo corrispondente a 11.290 euro (versione d'ingresso) per sfidare Toyota e Honda che controllano circa l'80% del mercato kei-car. Ma non è tutto perché Byd per promuovere questo modello ha ingaggiato la popolarissima attrice giapponese e influencer Alice Hirose per la campagna pubblicitaria di lancio. «Vogliamo offrire a tutti i clienti giapponesi - ha commentato Liu Xueliang, presidente di Byd Japan - un veicolo pratico e che offre un piacere di guida senza precedenti grazie alla nostra tecnologia». Racco è lunga - come richiesto dalle norme delle kei-car - 3,395 metri, larga 1,475 e alta 1,800 mm.

A differenza della maggioranza dei modelli Made in Japan, che utilizzano motori a benzina di 650 cc, la nuova piccola Byd è solo elettrica attraverso un'unità anteriore da 20 kW (27 Cv) e 110 Nm di coppia. Proposte invece due batterie, una da 22,4 kWh che assicura 210 km di autonomia, e una da 35,8 kWh - destinata a chi percorre itinerari urbani più lunghi - che arriva a 320 km e che è predisposta per la ricarica rapida fino a 100 kW. Come evidenziato in perfetto stile social da Alice Hirose (ha 1,5 milioni di follower) Racco propone una dotazione molto ricca tra cui i sedili anteriori e volante riscaldabili, il sedile del conducente a regolazione elettrica e il divanetto posteriore completamente abbattibile, per portare la capacità di carico fino a 1.372 litri.

Ci sono anche la porta laterale elettrica apribile tramite movimento del piede, la chiave digitale NFC utilizzabile attraverso smartphone, il preriscaldamento della batteria, la funzione Vehicle-to-Load (V2L), e il display centrale da 10,1 pollici. Da sottolineare che il nome ricorda il termine giapponese Rako, che identifica la lontra marina, confermando la classica strategia di Byd di battezzare i propri modelli con nomi di animali acquatici come Dolphin o Sealion.