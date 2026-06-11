​Byd Dolphin G DM-i rivoluziona il segmento B. Introduce l'ibrido plug-in tra le compatte con 105 km di autonomia in EV

Dopo anni in cui i costruttori avevano progressivamente trascurato il segmento B, quest'ultimo torna al centro della scena nella sua forma più autentica, fatta di utilitarie tecnologicamente avanzate che si confrontano direttamente senza ricorrere a carrozzerie da suv o crossover, ed è in questo contesto che si inserisce la nuova Byd Dolphin G DM-i, una compatta che porta per la prima volta in questa categoria la tecnologia ibrida plug-in, una soluzione ancora rara nel mercato e resa particolarmente appetibile da un listino che parte da 24.790 euro, ridotti a 23.640 euro grazie alla promozione di lancio.

Sviluppata con un'attenzione specifica per il pubblico europeo, la vettura si presenta con un design dalle linee morbide e fluide, caratterizzato da una fascia nera che unisce i gruppi ottici anteriori e posteriori estendendosi lungo tutta la larghezza del corpo vettura, mentre le dimensioni pari a 4,16 metri di lunghezza e 1,83 di larghezza la collocano nel cuore del segmento, con cerchi disponibili tra 16 e 18 pollici che ne accentuano la dinamica estetica e una gestione degli spazi che consente un bagagliaio da 425 litri, ampliabile fino a 1.225 litri abbattendo i sedili posteriori, anche se con una soglia di carico piuttosto elevata e un piano non particolarmente favorevole all'accesso.

Il vero centro tecnologico è rappresentato dal sistema DM-i, acronimo di Dual Mode Intelligence, che coordina un motore termico con due unità elettriche, una dedicata alla trazione e una funzione di generatore, ottimizzando consumi e prestazioni attraverso una logica prevalentemente «electric-first», che privilegia la marcia in elettrico tramite la modalità EV, sfruttando batteria e recupero energetico in frenata, mentre nella modalità HEV il sistema combina le diverse fonti di energia per adattarsi alle condizioni di guida e massimizzare l'efficienza.

La gamma si articola in quattro allestimenti che condividono il motore benzina 1.5 litri da 70 kW (95 CV) abbinato a un motore elettrico da 120 kW (163 CV), differenziandosi per capacità della batteria e prestazioni complessive, con la versione base Active dotata di un accumulatore da 7,42 kWh che porta la potenza complessiva a 129 kW (176 CV), garantendo circa 40 km in elettrico e fino a 1.020 km di autonomia totale, mentre le varianti superiori Boost, Comfort e Sport adottano una batteria da 18,3 kWh che consente 156 kW (212 CV), fino a 105 km in elettrico e circa 1.040 km complessivi, con possibilità di ricarica in corrente alternata fino a 6,6 kW (3,3 kW nella batteria più piccola) e in corrente continua fino a 39 kW per passare dal 10 all'80% in circa 26 minuti.

La versione Comfort provata si distingue per cerchi da 18 pollici neri lucidi e carrozzeria arancione (una delle sei tinte disponibili), offrendo un abitacolo razionale e ben organizzato, con comandi disposti in modo funzionale anche se il pulsante di accensione risulta poco intuitivo per la sua collocazione nel tunnel centrale vicino ad altri comandi, mentre il volante garantisce una buona presa grazie alla corona ben sagomata. La dotazione tecnologica prevede un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici affiancato da un display centrale da 12,8 pollici con interfaccia chiara e compatibilità estesa che include integrazione Google con Maps e Assistant oltre alla possibilità di installare applicazioni aggiuntive, pur mantenendo anche supporto ad Android Auto e Apple CarPlay. A bordo lo spazio è abbondante anche nella seconda fila grazie al passo di 2.610 mm e al pavimento piatto, con prese Usb-C sia anteriori sia posteriori, mentre alcune plastiche risultano meno pregiate rispetto ad altri modelli della categoria, a fronte però di un forte contenuto tecnologico che rende la Dolphin G DM-i una delle proposte più avanzate del segmento grazie all'introduzione del plug-in dove i concorrenti si limitano ancora a sistemi mild o full hybrid.

Su strada la vettura privilegia la marcia elettrica nella maggior parte delle condizioni, lasciando al conducente la possibilità di attivare la modalità HEV, mentre le quattro modalità di guida selezionabili (snow, eco, comfort e sport) permettono di adattare il comportamento dinamico, con una leva del cambio posizionata dietro il volante per ottimizzare lo spazio centrale e cambi marcia rapidi tra D, N e R, una buona prontezza nello scatto che consente uno 0-100 km/h in 8,3 secondi e una velocità massima di 180 km/h. Infine la presenza dalla versione Boost della funzione Vehicle-to-Load consente di alimentare dispositivi esterni come piccoli elettrodomestici, laptop o attrezzature da campeggio anche lontano da una fonte di energia tradizionale.