Byd Seal 6 DM-i, il Super Hybrid in formato berlina e wagon. Fino a 1.505 km di autonomia e 105 km in solo elettrico

Si chiamano Seal 6 DM-i e Seal 6 DM-i Touring i nuovi modelli Byd con carrozzeria berlina e wagon che sfoggiano la tecnologia Super Hybrid. Già ordinabili in diversi mercati europei, saranno consegnate ai primi clienti entro la fine dell'anno. Caratterizzate da un frontale con fari Full-LED e presa d'aria attiva, hanno una lunghezza di circa 4,80 metri, con la variante wagon che riprende forme e proporzioni della berlina rispetto alla quale è leggermente più alta, presenta un tetto che scende verso il basso nella zona posteriore ed il montante D a contrasto nella fiancata. Con un coefficiente aerodinamico di 0,280, la Seal 6 DM-i Touring offre un vano di carico dalla capienza di 500 litri fino al livello della cappelliera, che arrivano a 675 litri sfruttando lo spazio fino al tetto ed a 1535 litri abbattendo i sedili posteriori. Non manca un pratico portellone elettrico, offerto di serie su tutte le versioni, che è possibile azionare da remoto attraverso il telecomando.

La berlina offre una capacità di carico di 491 litri ampliabile fino a 1370 litri. La power unit, proposta in due configurazioni, è composta da un motore termico 1.5 associato ad un comparto elettrico alimentato da una batteria da 10,08 kWh per la versione Boost e da 19 kWh nelle varianti Comfort Lite e Comfort, mentre la potenza di sistema è di 135 kW per la Boost e di 156 kW per gli allestimenti Comfort Lite e Comfort. Ne deriva un'autonomia combinata di 1.505 km per la Seal 6 DM-i e di 1350 km per la Seal 6 DM-i Touring Boost e di 1.455 km e 1.350 km per gli stessi modelli nelle versioni Comfort Lite e Comfort, che possono percorrere, rispettivamente, 105 e 100 km in modalità elettrica.

Il consumo combinato ponderato dei nuovi modelli Byd può arrivare, in base ai dati forniti dal costruttore, ad un valore di 1,5 l/100 km, mentre tutte le versioni scattano da 0 a 100 km/h in meno di 9 secondi e raggiungono una velocità massima di 180 km/h. Da segnalare che la Blade Battery, con la funzione Vehicle to Load, può alimentare dispositivi esterni con una potenza che può arrivare fino a 3,3 kW e che le versioni Comfort Lite e Comfort possono sfruttare le colonnine a corrente continua, da cui accettano una potenza di ricarica di 26 kW, per passare dal 30 all'80% della carica in un tempo dichiarato di 23 minuti.

Con un abitacolo ampio, in cui spicca un display centrale con dimensioni che vanno da 12,8 pollici o 15,6 pollici in base alla versione, questi modelli per la maggior parte degli allestimenti offrono anche la ricarica wireless per lo smartphone, i sedili anteriori con regolazione elettrica, ventilati e riscaldati, la selleria in pelle vegana testurizzata e, per le varianti Comfort Lite e Comfort, il tetto panoramico. Il comparto relativo agli aiuti alla guida, invece, annovera diversi dispositivi, tra cui i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la visuale a 360 gradi della vettura, il cruise control adattivo, il sistema di rilevamento degli altri veicoli nell'angolo cieco dei retrovisori, il monitoraggio della stanchezza del conducente, e l'assistenza al mantenimento della corsia.