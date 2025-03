Byd Seal U DM-i, arriva la versione comfort con più autonomia. Batteria maggiorata da 1.125 km complessivi

Byd amplia la gamma del suv Seal U DM-i con la versione comfort, un modello che mantiene lo stesso equipaggiamento premium delle versioni boost e design, ma con un'autonomia elettrica più estesa. La nuova versione comfort introduce una batteria di maggiore capacità da 26,6 kWh, che consente di percorrere fino a 125 km in modalità completamente elettrica, superando i 70 km della design e gli 80 km della boost. Grazie alla tecnologia DM-i (Dual Mode Intelligence), Seal U DM-i Comfort raggiunge un'autonomia combinata di ben 1.125 km.

Come le altre versioni della gamma, la comfort offre un allestimento full optional, con dotazioni di serie che spaziano dall'infotainment da 15,6» touchscreen girevole, per un'interazione intuitiva e personalizzata ai sedili in pelle riscaldati e ventilati, passando per i cerchi in lega, il tetto panoramico e la pompa di calore di serie, per il massimo del comfort e dell'efficienza. La versione comfort - già disponibile in concessionaria - eredita i sistemi Adas della gamma Seal U DM-i, tra cui la guida autonoma di livello 2, per un supporto intelligente in ogni viaggio, la frenata automatica d'emergenza e il Lane Keeping Assist, per una protezione attiva su strada nonché il Blind Spot Detection e Rear Cross Traffic Alert, per una sicurezza totale a 360°.