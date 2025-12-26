​Byd sfida Toyota nei mercati del Medio Oriente ed in Africa con il pickup ibrido Shark 6

Byd conferma la volontà di sfidare Toyota in uno dei segmenti più importanti per il colosso giapponese, quello dei pick-up, nella vasta area del Medio Oriente e Africa. Lo fa con il debutto ufficiale dell'attività commerciale in Iraq dove - durante un grande evento a Baghdad - è stato presentato in anteprima in quel Paese il pick-up ibrido Shark 6 che è adatto, secondo l'azienda, anche per gli impieghi più gravosi Intervenendo all'evento, Huang Zhixue responsabile delle vendite automotive di Byd per Medio Oriente e Africa, ha descritto l'Iraq come un mercato strategicamente importante nell'ambito del piano di espansione dell'azienda cinese.

Sottolineando il potenziale di crescita a lungo termine dell'Iraq Zhixue ha affermato che Byd mira a introdurre nuove tecnologie energetiche avanzate, un ampio portafoglio di prodotti e un valore sostenibile per i consumatori locali. Al momento del debutto, Byd offrirà in Iraq una gamma di otto modelli equamente suddivisi tra veicoli ibridi plug-in e veicoli elettrici. La gamma diversificata, afferma l'azienda, è pensata per soddisfare un ampio spettro di esigenze di mobilità e scenari di utilizzo, offrendo ai consumatori iracheni una maggiore flessibilità anche quando il mercato inizierà ad abbracciare i trasporti elettrificati.