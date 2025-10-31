Byd presenta Racco al Japan Mobility Show, è la prima kei car elettrica. C'è anche il camion a batteria T35

Byd si prende la scena al Japan Mobility Show 2025 con la presentazione della Racco, prima kei car 100% elettrica progettata esclusivamente per il mercato giapponese, e della Sealion 6 DM-i, primo modello ibrido plug-in destinato al Giappone. La casa cinese ha esposto una gamma completa di veicoli passeggeri e commerciali, consolidando la propria presenza nel Paese e rafforzando la strategia di mobilità elettrica e ibrida già avviata in Europa. Al salone, lo stand Byd ha ospitato oltre alla Racco e alla Sealion 6 DM-i i modelli Atto 3, Dolphin, Seal e la supercar Yangwang U9, della linea di lusso, mostrando la varietà dell'offerta per il mercato giapponese. Dal suo arrivo nel settore dei veicoli passeggeri nel luglio 2022, Byd ha introdotto modelli come Atto 3, Dolphin, Seal e Sealion 7 e conta oggi 66 punti vendita in tutto il Paese, con l'obiettivo di lanciare sette-otto nuovi modelli elettrici e ibridi entro il 2027.

Nel settore dei veicoli commerciali, Byd ha presentato in anteprima mondiale il camion elettrico Byd T35, sviluppato secondo le normative giapponesi e dotato di Blade Battery, e il concept J6 Living Car, oltre ai bus elettrici J7 e K8. Il T35 sarà disponibile sul mercato giapponese dal 2026. Dal 2015, Bad ha venduto circa 500 autobus elettrici in Giappone, coprendo l'intero territorio nazionale e contribuendo a un trasporto pubblico più sostenibile.

«Questo anno segna il ventesimo anniversario di Byd in Giappone e per la prima volta presentiamo insieme veicoli passeggeri e commerciali. Con i nuovi modelli elettrici e ibridi plug-in puntiamo a rafforzare la nostra offerta e supportare la mobilità sostenibile nel Paese», ha dichiarato Liu Xueliang, direttore generale della divisione vendite auto Asia-Pacifico. Oltre al Giappone, l'attività di Byd in Asia-Pacifico copre più di 20 Paesi e include veicoli commerciali, auto passeggeri, carrelli elevatori e sistemi di trasporto ferroviario.