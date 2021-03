C40 Recharge, il Suv coupé elettrico di Volvo da 4,43 metri di lunghezza e 420 chilometri di autonomia

GÖTEBORG – La nuova realtà automobilistica di Volvo Cars è virtuale: non soltanto per la presentazione, ma anche per gli ordini. Quelli delle vetture svedese a zero emissioni si potranno infatti effettuare solo via web. Una svolta che riguarda anche la nuova C40 Recharge, la variante coupé del Suv gemello Xc40 che misura qualche millimetro in meno rispetto ai suoi 4,43 metri (2,035 di larghezza e 1,58 di altezza). «Viene offerta solo online con un comodo pacchetto di assistenza e sarà disponibile per una consegna rapida – garantisce Henrik Green chief technology officer del costruttore svedese - Comprare una nuova Volvo non è mai stato così allettante».

Sviluppata sulla piattaforma Cma sulla quale sono state realizzate anche la Polestar 2, le Lynk & Co. 01, 02, 03 e 05 e anche diverse vetture a marchio Geely, la C40 Recharge è alimentata da due unità elettriche da 150 kW ciascuna montate sugli asse anteriore e posteriore per un totale 408 cavalli di potenza e 660 Nm di coppia. La trazione è integrale e l'autonomia dichiarata è di 420 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp: Volvo assicura con il tempo anche un aumento della percorrenza grazie agli aggiornamenti over-the-air del software. Per la ricarica all'80% della batteria da 78 kWh vengono dichiarati 40 minuti (8 ore per un pieno completo in corrente alternate con un sistema da 11 kW).

La velocità massima è naturalmente di 180 orari con uno spunto da 0 a 100 di 4,9 secondi. La Volvo C40 Recharge non è un peso piuma, come nessuna elettrica del resto. Sulla bilancia arriva a 2.185 chilogrammi. Il bagagliaio ha una capacità che arriva fino a 489 litri. Con questo modello, il costruttore esibisce il nuovo frontale delle Volvo a zero emissioni, tra l'altro con proiettori anticipati «ad avanzatissima tecnologia pixel». La sfida del costruttore è quella di raggiungere entro il 2025 la metà dei volumi con modelli esclusivamente elettrici: con il 2030 l'intera flotta sarà a zero emissioni. Un impegno di sostenibilità ambientale che riguarda anche l'abitacolo: la C40 Recharge sarà la prima Volvo con interni leather-free.

Per il Suv coupé, la casa svedese promette «uno dei migliori impianti di infotainment sul mercato». Il sistema è stato messo a punto assieme a Google: è basato su Android e disporrà di app e servizi integrati sviluppati dal colosso di Mountain View. La produzione comincerà in autunno nello stabilimento belga di Gent sul quale il costruttore ha investito per l'assemblaggio dei modelli elettrici.