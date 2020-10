C5 Aircross Phev, la prima Citroën “alla spina” fa 55 km in solo elettrico

MILANO - Come vuole la strategia di un gruppo che intende essere protagonista – e lo dimostra con i fatti – della mobilità del futuro, anche Citroën scende nell'arena delle vetture «alla spina». E lo fa partendo dal suo modello di punta, la C5 Aircross che diventa così la prima vettura ibrida plug-in del marchio francese. Nella versione elettrificata questo Suv lungo 4,5 metri dispone di 225 cv e di 360 Nm di coppia messi a disposizione dall'abbinamento tra il PureTech 1.6 a benzina da 180 cv e un motore elettrico da 80 kW (107 cv) assistiti dal cambio automatico ë-Eat8, versione ottimizzata per l'impiego «elettrico» della trasmissione automatica a 8 rapporti del gruppo Psa.

È un sistema che combina le prestazioni brillanti – ampiamente verificate durante la prova su strada – con un livello di attenzione all'ambiente certificato dai 32 g/km che quantificano le emissioni medie di CO2 secondo il protocollo Wltp e dalla possibilità di percorre fino a 55 km utilizzando il solo motore elettrico, e quindi in assenza di emissioni, purché le velocità non superi i 135 km orari. E, aggiungiamo noi, ricorrendo con giudizio alle soluzioni «risparmiose» studiate dai tecnici Citroën, come la funzione Brake che potenzia e velocizza la ricarica della batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh nelle fasi di frenata e decelerazione.

A proposito di ricarica, un elemento chiave per le auto «alla spina», la C5 Aircross plug-in promette bene: con il caricatore di serie da 3,7 kW si può fare il «pieno» in quattro ore con la presa da 14 A del tipo Green'up Legrand e ne occorrono sette collegandosi a una normale presa domestica da 8 Ampère. Il tempo si riduce a 2 ore ricorrendo al caricatore opzionale da 7,4 kW e alla Wall Box da 32 A che può essere acquistata o noleggiata. In ogni caso, l'intera operazione può essere programmata e gestita anche in remoto, tramite il proprio smartphone.

Agile e manovrabile nonostante la taglia non certo extra-small, l'eco-crossover Citroën si è rivelato sempre equilibrato e piacevole da guidare, pronto a scattare soprattutto nelle partenze da fermo, quando il motore elettrico mette immediatamente a disposizione l'intera coppia, brillante anche sui tratti più tortuosi dell'impegnativo percorso allestito sulle strade dove spesso si decide una grande classica del ciclismo come il Giro di Lombardia.

Equipaggiata di serie o in opzione con 20 sistemi Adas che in molti casi offrono corposi «assaggi» di guida autonoma di livello 2 e con una connettività evoluta, la C5 Aircross Hybrid si distingue per alcune soluzioni «made in Citroën» che testimoniano della creatività su cui il marchio francese ha costruito gran parte della propria storia, nel segno della tecnologia realmente utile e del massimo comfort. Si tratta di accorgimenti come i vetri anteriori stratificati che trasformano l'abitacolo in un salotto silenzioso e ovattato, piuttosto che dei morbidi e accoglienti sedili Advanced Comfort che unitamente alle sofisticate sospensioni idrauliche a smorzamento progressivo coperte da 20 brevetti garantiscono l'effetto «tappeto volante» che rende impercettibili le asperità e le irregolarità del fondo stradale.

Non mancano ovviamente le informazioni grafiche specifiche sul funzionamento del sistema ibrido anche in considerazione della modalità di guida prescelta tra Electric, Hybrid e Sport. I relativi diagrammi possono essere proiettati sul quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, mentre dal Touch pad da 8 pollici posizionato a centro plancia sinattiva la funzione «ë-Save» che consente di accantonare una riserva di energia (10 o 20 km, o l'intera carica della batteria) quando si prevede di averne bisogno in un secondo momento.

Ci sono anche delle «chicche» originali e fantasiose come la luce blu – ben visibile anche all'esterno, per avvisare gli altri utenti della strada – che brilla sotto il retrovisore centrale non appena si seleziona la modalità elettrica per viaggiare a emissioni zero. Nel listino italiano la C5 Aircross Hybrid si presenta con un prezzo di 41.900 euro per l'allestimento Feel che sale a 43.400 nel caso della più ricca versione Shine. Ma a fronte della rottamazione di una vecchia auto il gioco degli ecobonus (pubblici e del costruttore) può consentire di risparmiare fino a 9.000 euro.