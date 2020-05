Citroen C5 Aircross, ecco la versione speciale C-Series su misura per chi vuole il top del comfort

MILANO - Viaggiare nel comfort. In casa Citroën è una sorta di vizio di famiglia al quale si sta adeguando anche la giovane gamma dei Suv che in questo momento rappresentano l'elemento trainante nell'offerta del marchio transalpino.

Seguendo l'esempio del «fratello minore» C3 Aircross, anche il più grande C5 Aircross si presenta ora nella versione speciale «C-Series» che si distingue non solo per i colori e i materiali specifici, ma anche per la scelta di equipaggiamenti orientati al benessere degli occupanti e alla qualità della vita a bordo. È un ulteriore tassello nella breve storia di un modello che, arrivato sul mercato all'inizio del 2019, ha già conquistato in Europa più di 130.000 clienti, diventando subito il ceondo modello più venduto del brand e ottenendo la medesima posizione nella graduatoria francese della categoria di competenza, che è quella dei Suv di segmento C.

Merito di una vettura che riassume il meglio della filosofia del «double chevron», dove soluzioni evolute come le sospensioni a smorzamento idraulico progressivo che si riallacciano alle migliori tradizioni del brand si affiancano a tecnologie allo stato dell'arte come i 20 dispositivi di assistenza alla guida, le 6 risorse di connettività e l'elettrificazione rappresentata dalla versione ibrida plug-in che dispone di 225 cv e di un'autonomia elettrica nell'ordine di 55 km con emissioni medie di CO2 di 32 g/km.

Su questa base forte si innestano i caratteri specifici della serie speciale che amplifica le possibilità di personalizzazione arricchendo l'offerta dei «Pack color» a disposizione dei clienti intenzionati a distinguersi con la nuova proposta Deep Red, un rosso scuro dall'elegante effetto metallico che caratterizza gli Airbump (gli originali e morbidi «fianchi protettivi» inventati da Citroën), i paraurti anteriori e le barre sul tetto.

Una «chicca» stilistica che ben si sposa con le tinte specifiche della carrozzeria (due tonalità di bianco, due di grigio e una di nero) che possono anche essere abbinate al tetto a contrasto Black per creare delle livree bi-colori oggi particolarmente apprezzate dalla clientela.

A queste caratteristiche esclusive si aggiungono un pacchetto di assistenza alla guida che comprende numerose funzioni (monitoraggio dell'attenzione del guidatore, allerta rischio collisione, riconoscimento dei limiti di velocità, regolatore di velocità attivo corredato della funzione Stop&Go quando la vettura è equipaggiata con il cambio automatico Eat8 a 8 rapporti), i sistemi di connettività Connect Nav, Connect Assist e Connect Play, l'apertura e l'avviamento del motore senza chiave, la retrocamera con visione a 180 gradi, i vetri posteriori e il lunotto oscurati.

La nuova versione va ad inserirsi al centro della gamma C5 Aircross, e cioè tra gli allestimenti Feel e Shine i cui prezzi partono rispettivamente da 28.400 e da 30.900 euro (da 41.550 e da 43.050 nel caso della motorizzazione ibrida plug-in).