Cadillac XT4, alla conquista dell'Europa il Suv made in Usa. C'è anche il turbodiesel e due ricche versioni di lancio

MILANO - La pandemia non ferma il ritorno di Cadillac sulle scene europee. In realtà il brand di lusso americano non aveva mai abbandonato il palco del Vecchio continente, ma l'offerta proposta aveva un target probabilmente sin troppo elevato. Mancava un prodotto d'innesto alla gamma, che oggi prende forma con il Suv XT4. Vettura che si getta nella mischia sfidando direttamente le big del segmento, come Bmw X3 e Mercedes Classe C. Lunga intorno ai 4,6 metri e dotata di un bagagliaio che supera ampiamente i 600 litri, ha tutte quelle caratteristiche per conquistare un pubblico che abbia voglia di tastare qualcosa di diverso dalle solite tedesche. Dopotutto il nuovo Suv a Stelle e Strisce è stato realizzato pensando anche al pubblico europeo, assicurando però la tipica funzionalità americana. Come? Ci sono quattro porte USB standard e tre prese di alimentazione accessorie da 12 volt. A queste si aggiunge un sistema di ricarica wireless di nuova generazione da 15 watt. Mentre a seconda degli allestimenti la XT4 è dotata di uno schermo da 8” con risoluzione HD 768p. La sezione multimediale è regolata da una apposita manopola.

Sebbene il diesel sia sempre più demonizzato, il cliente tipo che si avvicina a questa categoria di vettura è però ancora fedele al gasolio. Era dai tempi della BLS che Cadillac non presentava un propulsore turbodiesel, sviluppato interamente in Italia, dall'ex GM Powertrain di Torino. Si tratta di un quattro cilindri di due litri, naturalmente Euro 6d, capace di 174 cv (128 kW) e una coppia massima di 381 Nm tra i 1.500 e 2.750 giri/min. È accoppiato ad un cambio automatico a 9 rapporti e può essere equipaggiato sia di trazione anteriore che di quattro ruote motrici.

A breve seguirà pure un turbo benzina sempre di due litri e ovviamente con architettura a quattro cilindri. Il cambio è nuovamente quello automatico a 9 marce, ma la trazione è solo a quattro ruote motrici. L'unità a benzina sviluppa 230 cv (169 Kw) a 5.000 giri/min e 350 Nm di coppia disponibile da 1.500 a 4.000 giri/min.

Su Cadillac XT4 il Gruppo Cavauto, che da settembre 2019 è l’unica struttura ufficiale con mandato di vendita da parte di Cadillac Europe, installa Yes We Help, un sistema di monitoraggio costante che segue il cliente ovunque in Europa e permette di ricevere interventi di assistenza remota immediati e tempestivi, in caso di incidenti o guasti.

Oltre ai due allestimenti previsti al lancio, Launch Edition e Launch Edition Sport, è già possibile ordinare la vettura nelle versioni Luxury, Premium Luxury e Sport. Si parte da quota 37.710 Euro fino ad arrivare 46.940 Euro.