Caravan Düsseldorf, il Man Tge debutta come Next Level in versione camper. Più sicurezza e più comodità

DÜSSELDORF – Più sicurezza e più comodità. È quello che la tedesca Man, uno dei marchi del gruppo Volkswagen (che con Scania è confluita nella Traton, la controllata che si occupa di veicoli industriali e bus), propone ai turisti “open air” con il nuovo Tge in versione Next Level, esibito per la prima volta al grande pubblico in occasione del Caravan Salon Düsseldorf, aperto tra il 31 agosto e l'8 settembre. In declinazione camper viene presentato sia nella versione sviluppata dalla divisione che si occupa delle personalizzazioni, la Man Individual, sia come Knaus Boxdrive 600Xl sia come Westfalia Sven Hedin.

«I già alti standard qualitativi di produzione del Tge vengono ulteriormente elevati con l'attuale aggiornamento Next Level», assicura Thomas Herzog, uno dei top manager di Man Truck & Bus, che cita anche l'assistenza 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana e gli orari prolungati di apertura presso diversi centri specializzati. In fiera il camper viene esibito in una edizione speciale in tinta “Pale Copper Metallic”.

Si tratta di un modello con cerchi da 17'' e, tra le altre cose, un pavimento multifunzione, quattro confortevoli sedili girevoli, un modulo specifico per i letti e vani portaoggetti. Il camper è anche equipaggiato con sospensioni pneumatiche che consentono diverse impostazioni e aumentano il comfort. Man anticipa una ricca dotazione di serie che include la strumentazione digitale con uno schermo centrale a sfioramento da 10,4'' (a richiesta con navigazione oppure da 12,9'') con ChatGpt, la tecnologia Keyess Go, il volante multifunzione e vari sistemi di assistenza alla guida.

Tra questi compaiono l'allerta per l'angolo cieco, il Cruise Assist Plus, il mantenimento attivo di carreggiata e altro ancora. Alcuni sono standard solo sui Tge sopra le 3,5 tonnellate, mentre sono a richiesta su quelli fino a 3,5. In ogni caso ci sono il rilevamento della stanchezza del conducente, il regolatore limitatore di velocità intelligente, la frenata di emergenza, l'assistenza al parcheggio e, fra gli altri, il Cruise Control. Man ha esteso la propria collaborazione con gli allestitori: le aziende che convertono veicoli della casa tedesca sono 22. I loro nomi si trovano su uno specifico pannello esposto presso lo stand.