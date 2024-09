Caravan Düsseldorf, nuovo California con passo maggiorato, 5,17 metri di lunghezza e porte scorrevoli laterali

DÜSSELDORF – Volkswagen un anno dopo. Anticipato al Caravan Salon Düsseldorf del 2023, il nuovo California ha debuttato nell'edizione che si è appena aperta presso il centro fieristico della capitale del Nord Reno Westfalia e che chiude l'8 settembre. La divisione Nutzfahrzeuge lo presenta come «il più innovativo di tutti i tempi» e non a caso gli riserva praticamente l'intero spazio dello stand. Del resto è il primo camper della storia dei veicoli commerciali del colosso di Wolfsburg a disporre dell'alimentazione ibrida plug-in anche in combinazione con la trazione integrale. In questa nuova interpretazione, tutte le versioni (Beach o Ocean) condividono il tetto a soffietto e un'ampia apertura frontale, oltre a due ulteriori laterali aggiuntive nel soffietto, dotate di zanzariera.

Sviluppato sulla piattaforma Mqb del gruppo e basato sulla versione a passo lungo dell'ultimo Mutilvan, misura 5,17 metri di lunghezza (una trentina di centimetri in più rispetto al modello uscente che si fermava a 4,9), vanta un passo di 3,12 e un'altezza che sfiora i 2 metri (quella interna supera i 2,1 quando il tetto a soffietto è alzato) ed esibisce di serie le porte laterali scorrevoli, che i clienti avevano sollecitato da tempo. Il California è uno dei modelli che incarna la storia del turismo all'aria aperta ed è sinonimo di libertà e anche di indipendenza: è qualcosa di più di un camper, che nella gamma dei veicoli ricreazionali si inserisce tra il Caddy e il Grand California.

La nuova generazione debutta con alle spalle l'esperienza delle 280.000 unità precedenti e con la sbarazzina e intrigante opzione bicolore per gli esterni. Oltre alle 11 tinte singole sono disponibili 3 livree con la doppia combinazione cromatica: Mono Silver/Energetic Orange metallizzato, Deep Black Pearl/Fontana Red metallizzato e quella esclusiva per il nuova California Candy White pastello/Starlight Blue metallizzato. Tutti i camper hanno la trasmissione automatica, che può venire abbinata sia al quattro cilindri a gasolio sovralimentato da 150 cavalli a trazione anteriore sia all'inedita declinazione eHybrid, cioè plug-in.

Si tratta del sistema da 245 cavalli che impiega il turbo benzina da 1.5 litri, il Tsi Evo2, e un'unità elettrica che consente anche gli spostamenti a zero emissioni in ambito urbano e di disporre di 2.000 chilogrammi di massa rimorchiabile. Il nuovo California arriva in Italia con cerchi di serie da 17'' (in altri paesi si parte da 16''), mentre a richiesta si possono avere anche quelli da 18 o 19. Nella versione Beach, il camper offre cinque posti e monta 3 sedili singoli nella parte posteriore (quelli esterni possono essere completamente ribaltati per creare due ulteriori posti letto nella zona giorno). L'Ocean è il top di gamma con i suoi quattro posti (due sedili singoli dietro), un angolo cottura completo e ridisegnato sul lato del conducente e una seconda batteria per camper (per un totale di due di tipo LiFePo x 40 Ah). Il letto pieghevole misura circa due metri per uno mentre il serbatoio dell'acqua ha guadagnato 5 litri e arriva a 28.