Peugot esibisce il Boxer per le conversioni camperizzate, fino a 5 tonnellate di capacità di carico

DÜSSELDORF – Al Caravan Salon Düsseldorf Peugeot si presenta assieme agli altri marchi del gruppo Stellantis nello stand allestito dalla Pro One, che si occupa dei veicoli commerciali leggeri e che è guidata da Xavier Peugeot, discendente di ottava generazione del fondatore della casa del Leone. Si tratta di una divisione strategica: in una intervista il manager aveva ricordato come gli Lcv valessero un terzo degli utili netti del gruppo e garantissero anche una marginalità superiore.

La presenza ufficiale di Peugeot alla fiera tedesca – la più grande d'Europa del comparto del turismo all'aria aperta e la cui chiusura, l'8 settembre, precede di una settimana l'inaugurazione del Salone del Camper di Parma (14 – 22 settembre) – è concentrata sul Boxer, uno dei quattro veicoli presenti sullo stand di Stellantis. In vetrina c'è un furgone L3h2 con le insegne del Leone in tinta Icy White equipaggiato con il motore a gasolio BlueHdi da 2.2 litri e 140 cavalli abbinato al cambio manuale a sei rapporti.

Il modello, che si presta alle conversione come veicolo ricreazionale (a Düsseldorf è intervenuto anche il numero uno della divisione Motorhome di Stellantis, Roberto Fumarola), dispone di funzioni mutuate dal mondo automobilistico e che i camperisti possono indubbiamente apprezzare. Tipo l'assistenza alla ripartenza in salita. Ma ci sono anche la ricarica a induzione o la strumentazione digitale con lo schermo da 17,8 centimetri di diagonale, che fanno parte del pacchetto Lounge.

Tra le soluzioni offerte direttamente da Peugeot sul Boxer c'è il sedile con braccioli che ruota sul proprio asse e che permette di trasformare l'abitacolo in una sorta di soggiorno. Anche questo modello puà venire equipaggiato con la nuova e più efficiente trasmissione automatica a 8 marce At8 che ottimizza le cambiate, razionalizza la distribuzione della coppia (fino a 450 Nm, la più elevata del segmento) e riduce consumi ed emissioni. Questa soluzione ha permesso di portare a 5 tonnellate la capacità di carico ammessa, una scelta che si adatta alle esigenze di allestitori e clienti.