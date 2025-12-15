Caterham Project V, la concept elettrica ad alte prestazioni sotto i riflettori del Ces di Las Vegas 2026

A un anno di distanza dalla presentazione della show car statica Project V, Caterham sceglie nuovamente il palcoscenico del Tokyo Auto Salon per mostrare in anteprima mondiale il primo prototipo marciante della sua concept elettrica ad alte prestazioni, uno studio che apre una finestra importante sul futuro del marchio britannico. Ideata come vettura per lo sviluppo delle nuove coupé del Costruttore di Dartford, la Project V è stata messa a punto in collaborazione con Yamaha Motor, XING Mobility e Tokyo R&D e il brand punta ora a farla entrare in produzione di serie.

L'annunciata passerella giapponese del 9 gennaio, seguirà di tre giorni il debutto statunitense della prima versione della show car, previsto il 6 gennaio al Ces di Las Vegas. Dopo la manifestazione nipponica il prototipo inizierà una serie di test stradali per la verifica delle varie componenti, del telaio e, in particolare, dell'affidabilità della parte elettrica e del particolare sistema di raffreddamento a immersione delle batterie. «Questa è una pietra miliare significativa nello sviluppo di Project V - ha chiarito Kazuho Takahashi, Ceo di Caterham Cars -, con il nostro prototipo che fa il suo debutto pubblico al Tokyo Auto Salon.

Questo prossimo passo ci consente di avviare un programma completo di test sui veicoli in collaborazione con i nostri partner tecnici. Il nostro obiettivo rimane invariato: realizzare la nostra visione di un'auto sportiva puramente elettrica che incarni l'inconfondibile Dna di una Caterham».