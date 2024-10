Caterham Project V, la sportiva inglese sarà spinta da un motore elettrico Yamaha

Presentata lo scorso anno in occasione del Festival of Speed di Goodwood, Caterham è tornata a parlare della sua Project V. La storica Casa inglese, legata indissolubilmente al modello Seven, ha deciso di proiettarsi nel futuro intraprendendo l’avventura elettrica. È nata così una GT dal gusto un po’ retro che, pur avendo uni stile di una coupé sportiva e con un peso inferiore a 1.200 kg, è a emissioni zero senza rinunciare alle prestazioni e al piacere di guida.

Tale vettura negli ultimi mesi ha subito un’intensa fase di studio e dallo stato di concept si è passati, finalmente, allo sviluppo del primo prototipo. Stando a quando dichiarato da Caterham, ora sotto il gruppo giapponese VT Holdings, la prima versione della Project V sarà pronta per la metà del prossimo anno per iniziare i primi, e fondamentali, test in pista.

A entrare a far parte di questa avvenuta sarà la Yamaha. Il colosso nipponico, famoso soprattutto per le sue due ruote, svilupperà e fornirà l’è-axle che sarà un componente chiave del gruppo propulsore elettrico. Tale collaborazione è dovuta principalmente alla compattezza e leggerezza del motore elettrico giapponese che garantirà, così, di prestare fede allo spirito che da sempre contraddistingue le Caterham.

Non solo il gruppo motore, Yamaha fornirà all’azienda inglese anche tutta la sua tecnologia e competenza in termini di controllo e movimento veicolo. Non è di certo una novità per il costruttore giapponese che, oltre alle moto, sta sviluppando da diversi anni motori elettrici per automobili. Infatti lo scorso anno, in occasione del Tokyo Mobility Show ha presentato la concept-car Tricera. Inoltre Yamaha quest’anno entrerà a far parte del campionato di Formula E fornendo il motore elettrico, in collaborazione con Lola, al team ABT.

Lunga 4,26 metri, larga 1,89 e alta 1,23 metri, la GT della Caterham sarà dotata di cerchi da 19” sull’anteriore e 20” al retrotreno. Grazie al telaio in alluminio e l’uso della fibra di carbonio, l’obiettivo è di contenere il peso sotto i 1.190 kg. Stando a quanto dichiarato già lo scorso anno, il motore posteriore sincrono a magneti permanenti sarà in grado di sprigionare 272 CV sull’asse posteriore e garantire uno 0-100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 230 km/h. Il pacco batteria sdoppiato da 55 kWh, ricaricabile anche con corrente continua fino a 150 kW, garantirà un’autonomia di circa 400 chilometri.

In Caterham si sono affidati all’Italdesign per lo stile della nuova vettura. Uscita dalla matita di Anthony Jannarelly, la Project V presenta linee morbide e tondeggianti strizzando l’occhio alle vetture da corsa degli anni ’60 e ’70. Se la “bocca” del radiatore è un chiaro rimando alla Seven, le appendici laterali e lo splitter inferiore fanno intuire il lavoro svolto dal punto di vista dell’aerodinamica. Gli ampi e muscolosi passaruota anteriori e posteriori sono collegati da delle venature che si protraggono lungo tutta la fiancata. Mentre l’abitacolo è racchiuso in una “bolla” che, partendo dal parabrezza, scende verso il lunotto per culminare con una coda tronca dotata di nolder sul cofano e un’ampio diffusore.

La Caterham ha, inoltre, confermato la sua road map e prevedendo di commercializzare la Project V entro il 2026. Pur non essendo stati ancora ufficializzati, i prezzi partiranno attorno i 90.000 Euro andando, così, a competere con la futura Porsche Cayman elettrica. Da sottolineare che la sportiva elettrica andrà ad ampliare la gamma della Casa inglese, quindi per la gioia di tutti gli appassionati l’iconica Seven resterà ancora in commercio.