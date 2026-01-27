Cayenne Electric focus su prestazioni e design. La Turbo è la Porsche di serie più potente di sempre con 850 kW (1.156 cv)

Durante la conferenza stampa annuale di Porsche Italia, accanto al bilancio del 2025, i riflettori si sono accesi sulla presentazione dal vivo della nuova Porsche Cayenne Electric, il Suv che segna l'ingresso del modello di Zuffenhausen nell'era della trazione completamente elettrica. Dal vivo, la Cayenne Electric si è svelata con mostrato un rinnovato design, con cofano ribassato, proiettori Led Matrix sottili e una coda caratterizzata dalla fascia luminosa tridimensionale con scritta Porsche illuminata. Il coefficiente aerodinamico di 0,25 e le soluzioni attive, come lo spoiler adattivo sul tetto, promettono di contribuire a migliorare efficienza e stabilità. La gamma si apre con due versioni a trazione integrale: Cayenne Electric e Cayenne Turbo Electric.

La Turbo è la Porsche di serie più potente di sempre, con una potenza fino a 850 kW (1.156 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e velocità massima di 260 km/h. Il modello d'ingresso eroga fino a 325 kW (442 CV) in modalità Launch Control e scatta da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. «La Cayenne Electric - ha affermato Oliver Blume, presidente del Consiglio di amministrazione di Porsche AG - definisce nuovi standard per il segmento dei Suv in termini di prestazioni e ricarica». Il sistema elettrico si basa su una batteria da 113 kWh con architettura a 800 Volt, autonomia fino a 642 km Wltp e ricarica rapida fino a 390 kW, con la possibilità di passare dal 10 all'80% in meno di 16 minuti. Debutta inoltre la ricarica wireless induttiva fino a 11 kW.

All'interno spicca la più grande superficie digitale mai vista su una Porsche, con quadro strumenti Oled, display centrale curvo e head-up display in realtà aumentata. Il passo di oltre tre metri garantisce maggiore spazio per i passeggeri e una capacità di carico fino a 1.588 litri. Sul fronte strategico, Porsche ha confermato l'approccio multienergia. In Italia i modelli elettrici rappresentano il 27% delle vendite. I prezzi della nuova Cayenne Electric partono da 108.922 euro per la versione standard e 169.545 euro per la Turbo.