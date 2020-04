Chang Li, 1000 dollari per l'elettrica meno costosa al mondo. Venduta da Alibaba per trend mobilità in Cina

PECHINO - Uno dei punti forti delle attività commerciali in Cina è rappresentato dall'e-Commerce, con 'colossi' come Alibaba - che fattura il corrispettivo di 40 miliardi di dollari all'anno - capaci di fornire oggetti e beni di ogni tipo. Non stupisce dunque che in questa importante fase di uscita dal coronavirus, con l'utenza locale che afferma di privilegiare la mobilità individuale rispetto a quella collettiva (bus e metropolitane) proprio su Alibaba si possa acquistare a meno di 1.000 dollari la Chang Li, un'automobile elettrica a due posti. Questa straordinaria proposta - che va però valutata in base alle normative cinesi - si riferisce a quello che in Europa sarebbe definito un quadriciclo carrozzato, prodotto per Alibaba dalla Changzhou Xili Vehicle e dotato di una motorizzazione elettrica da 0,81 kW (1,1 Cv) che può spingere questa 'vetturetta' a 35 km/h con un'autonomia compresa fra 40 e 100 km.

La Changzhou Xili Vehicle propone due altre varianti, una da 1 kW (1,3 Cv) e una da 1,2 kW (1,5 Cv) che equipaggiano i modelli a 3 posti (1.482 dollari) e 4 posti (1.537 dollari). La Chang Li ha una carrozzeria decisamente fuori dagli schemi europei, con portapacchi e luci supplementari Led (sicuramente opzionali) lunga 2,5 metri e alta 1,8 metri nella versione base, per un peso di 300 kg. La ricarica del sistema elettrico avviene in un periodo compreso fra 6 e 8 ore. La Changzhou Xili Vehicle, si legge nel sito https://cz-xili.en.alibaba.com/, opera da 2006 e vanta una grande esperienza nel settore dei tricicli merci e dei tuk-tuk elettrici, distribuiti al 100% in Cina.