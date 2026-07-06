Changan, debutto italiano per la Deepal S05 Phev. La prima Ultra Hybrid plug-in con oltre 1.000 km di autonomia

Changan sceglie il MIMO 2026 per presentare in anteprima italiana la Deepal S05 Ultra Hybrid, primo modello del marchio equipaggiato con la nuova tecnologia di propulsione plug-in sviluppata per il mercato europeo. Il debutto del C-SUV ha rappresentato uno dei momenti centrali della presenza del costruttore cinese al Milano Monza Motor Show, dove il pubblico ha potuto conoscere da vicino anche i modelli elettrici Deepal S05 e Deepal S07, protagonisti delle attività dinamiche e dei test drive all'Autodromo Nazionale di Monza. Pensata per coniugare la mobilità urbana a basse emissioni con la possibilità di affrontare lunghi viaggi senza soste frequenti, la nuova Deepal S05 Ultra Hybrid abbina un motore elettrico da 172 kW (234 CV) a un quattro cilindri benzina da 1,5 litri da 63 kW (86 CV), per una potenza di sistema pari a 190 kW (258 CV).

L'autonomia in modalità esclusivamente elettrica arriva fino a 100 chilometri, mentre quella complessiva raggiunge i 1.060 chilometri. La batteria LFP da 18,4 kWh supporta la ricarica in corrente continua fino a 55 kW, consentendo di passare dal 30 all'80% della capacità in circa 15 minuti. Tra gli altri elementi tecnici figurano consumi dichiarati di 2,03 litri ogni 100 chilometri nel ciclo Wltp combinato ponderato, valore che sale a 5,4 litri con batteria scarica, oltre alla funzione Vehicle-to-Load (V2L) inclusa di serie. Il SUV misura 4,60 metri di lunghezza, offre un bagagliaio da 552 litri e una capacità di traino fino a 1,6 tonnellate. La gamma italiana è articolata negli allestimenti Pro e Max, con una garanzia di sette anni o 160.000 chilometri sul veicolo e di otto anni o 200.000 chilometri sui componenti elettrici.

Per il lancio è previsto un prezzo promozionale di 29.490 euro per la versione Pro, con la possibilità di formule di leasing dedicate a clienti privati e aziende. Accanto alla novità ibrida, Changan ha portato al MIMO anche i SUV elettrici Deepal S05 BEV e Deepal S07, entrambi progettati presso il Changan European Design Center di Torino. I due modelli hanno sfilato sul circuito di Formula 1 di Monza nell'ambito della Journalist Parade.