Changan Deelpal S05, il Suv elettrico per l'Europa all'IAA Mobility. Autonomia di 485 km e tanta tecnologia

Changan, marchio automobilistico cinese, è presente all'IAA Mobility 2025, in programma fino al 14 settembre, dove ha presentato il secondo modello per l'Europa, il C-SUV Deepal S05. Con radici nel Centro Design di Torino e nel Centro Ricerca e Sviluppo di Birmingham, il nuovo SUV elettrico cinese unisce un design contemporaneo a tecnologia di ultima generazione. Uno stile fortemente europeo e contemporaneo è dato da alcuni dettagli, come i finestrini senza telaio e le maniglie delle porte elettriche e a filo che conferiscono al nuovo SUV un aspetto elegante e un'aerodinamica eccezionale.

All'interno dell'abitacolo è presente un touchscreen da 15,4 pollici elemento di controllo centrale nella Deepal S05 e può essere inclinato di 15 gradi verso il conducente o il passeggero anteriore per ridurre i riflessi. A seconda del pacchetto di equipaggiamento, il SUV elettrico Deepal S05 offre anche un head-up display con tecnologia di realtà aumentata per la navigazione online e gli aggiornamenti over-the-air che mantengono sempre aggiornato il sistema di infotainment.

La Deepal S05 è disponibile nella versione a trazione posteriore con motore elettrico sincrono permanentemente che una potenza massima di 200 kW e una coppia di 290 Nm a fronte di un consumo dichiarato di 15,9 kWh/100 km (WLTP), garantendo un'autonomia fino a 485 chilometri. Mentre la variante a trazione integrale, un motore elettrico asincrono sull'asse anteriore aggiunge 120 kW di potenza e 212 Nm di coppia di picco e un consumo di 17,5 kWh/100 km, raggiungendo un'autonomia massima di 445 chilometri.