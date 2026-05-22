Changan svela Deepal S05 Ultra Hybrid all'Automotive Dealer Day. A Verona il nuovo Suv plug-in

Changan rafforza la propria presenza sul mercato italiano e sceglie l'Automotive Dealer Day 2026 di Verona per presentare in anteprima nazionale il nuovo Deepal S05 Ultra Hybrid, Suv plug-in hybrid destinato a rappresentare uno dei modelli chiave della strategia europea del gruppo cinese. Il nuovo C-Suv progettato specificamente per il mercato europeo, punta su una formula che combina mobilità elettrica e lunga autonomia. Il sistema ibrido plug-in promette infatti fino a 100 chilometri di percorrenza in modalità completamente elettrica e oltre 1.000 chilometri di autonomia complessiva.

La propulsione abbina un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 172 kW a un quattro cilindri benzina 1.5 da 63 kW, per una potenza totale di 258 CV. La batteria Litio-Ferro-Fosfato da 18,42 kWh supporta ricariche rapide fino a 55 kW, con tempi dichiarati di 15 minuti per passare dal 30 all'80% della capacità. Con una lunghezza di 4,59 metri e un passo di 2,88 metri, il Deepal S05 Ultra Hybrid punta anche su abitabilità e versatilità, con un bagagliaio da 552 litri e capacità di traino fino a 1,6 tonnellate. Il modello è già ordinabile in Italia attraverso la rete vendita Changan, oggi composta da 40 showroom e destinata ad ampliarsi fino a 70 entro fine anno. «La partecipazione ad Automotive Dealer Day - ha dichiarato Giuseppe Graziuso, direttore vendite e sviluppo rete per Changan in Italia - rappresenta un momento strategico fondamentale nel percorso di sviluppo di Changan in Italia, che è uno dei mercati più complessi ma anche più affascinanti d'Europa».

Accanto al nuovo Ultra Hybrid, Changan ha esposto anche il Deepal S07 Bev, Suv elettrico progettato presso il Changan Design Center Europe di Torino e recentemente premiato al Tada 2025 per il design esterno, oltre al compatto Deepal S05 Bev disponibile sia a trazione posteriore sia integrale. Il marchio cinese sta accelerando anche sul fronte dell'organizzazione italiana, con il potenziamento delle attività commerciali e post-vendita. È già operativo un hub logistico dedicato ai ricambi nell'area di Verona, sviluppato con Kuehne+Nagel, che garantisce consegne in 24-48 ore su tutto il territorio nazionale.