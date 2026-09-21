Chery, il gruppo oltre Omoda e Jaecoo. Ecco altri marchi, Lepas presenta la L8

FIUMANA - Quando un costruttore raggiunge il 2,4% del mercato da zero in 2 anni e cresce fino a toccare il 4,1% lo scorso agosto, che cosa può pretendere di più? La cinese Chery pensa che si possa ambire a traguardi ancora più ambiziosi e, dopo i marchi Jaecoo e Omoda, è in procinto di introdurne altri tre: quello che porta il nome della casa madre, iCaur e Lepas che debutta in Italia con la L8 in attesa di altri 5 modelli tra cui le già annunciate L6 ed L4, distribuiti ed assistiti da una rete differenziata da quella degli altri brand e che conta già 60 punti. La L8 è un suv lungo 4,68 metri dalle linee eleganti e morbide e con un’originale firma luminosa: i fari anteriori riproducono l’occhio di un leopardo e non a caso, perché il nome Lepas è la crasi delle parole “leopard” e “passion”.

Grazie anche al passo di 2,8 metri, i tecnici cinesi hanno ricavato un abitacolo che offre uno spazio dove dietro pare di stare in una limousine e con un vano bagagli che fa da 507 a 1.314 litri. L’impostazione è meno minimale rispetto a quella cui le auto del Dragone ci hanno abituato, con qualche comando fisico in più e forme più avvolgenti. La plancia vede la presenza di un display digitale da 10,2” e di uno schermo centrale a sfioramento verticale da 13,25”. Il tutto con due combinazioni cromatiche (scuro o bicolore), materiali morbidi al tatto, sedili completi di ogni comfort (regolazione elettrica, riscaldamento e ventilazione), un tetto panoramico apribile da 1,2 mq, impianto di climatizzazione completo di ionizzatore e un bell’impianto audio Sony accoppiato ad un sistema di soppressione attiva del rumore.

La protezione è affidata ad una scocca costruita tutta in acciaio alto e ultra-resistenziale e ben 10 airbag mentre il grado di intervento dei sistemi di assistenza alla guida può essere personalizzato attraverso l’app sullo smartphone e si può anche costruire la propria personale modalità di guida impostando singolarmente ogni parametro. Il sistema di propulsione è un ibrido plug-in composto da un 4 cilindri 1.5 a benzina da 143 cv collegato a due motogeneratori elettrici da 150 kW e 60 kW per una potenza totale di 279 cv e buone prestazioni (0-100 km/h in 7,9 s., 180 km/h). La batteria LFP da 18,4 kWh si ricarica a 6,6 kW in corrente alternata, fino a 40 kW in continua, e permette un’autonomia in elettrico di 90 km mentre, grazie al serbatoio da 60 litri, quella complessiva supera i 1.000 km. Il consumo dichiarato è di 2,2 litri/100 km pari a 53 g/m di CO2 e di 5,5-6 litri/100 km a batteria scarica.

La Lepas L8 è una vettura gradevole, grazie all’erogazione elettrica, ovvero robusta ed immediata, del suo sistema di propulsione, e confortevole inoltre ha un assetto più “europeo” rispetto a quello di altre auto nate all’ombra della Grande Muraglia, soprattutto per lo sterzo che permette di sentire meglio la vettura. Già pronto il listino: si parte da 41.700 euro con 5.000 di sconto e, fino alla fine di ottobre, con un bonus di altri 1.000 euro spendibili in wallbox, ricariche o in 3 controlli. E tutto con una garanzia di 7 anni o 150.000 km (illimitati per i primi 3 anni) e di 8 anni o 160.000 km per batteria e parti elettriche.