Chery, il Suv Omoda 5 arriverà in Italia per la fine del 2023. Sarà il primo modello elettrico del nuovo brand

Un nuovo brand è pronto al debutto nel mercato europeo, risponde al nome di Omoda, ed arriverà prima in Italia e, successivamente, nei mercati principali del Vecchio Continente. Il primo modello che proporrà sarà la Omoda 5, un SUV da 4,5 metri di lunghezza, che verrà offerto anche in una variante completamente elettrica. Dopo questa proposta a ruote alte, nei prossimi 3 anni il brand si evolverà attraverso una gamma completa di veicoli dotati di diverse tecnologie propulsive, al fine di rispondere al meglio alle esigenze di mobilità di tutti gli automobilisti europei.

Omoda, che fa capo a Chery, realizza auto elettriche ed ibride con tecnologie coperte da 25.795 brevetti, di cui 17.177 brevetti autorizzati, ed il 37% di brevetti autorizzati per invenzione. Grazie alla strategia di sviluppo tecnologico «457», dove il numero si riferisce a quattro piattaforme di propulsione, cinque sottosistemi generali, e sette tecnologie di base, il marchio in questione vanta un’impostazione che gli consente di realizzare veicoli atti a coprire tutti i segmenti di mercato, con powertrain che vanno dall’ibrido all’elettrico puro, passando per il range extender e l’idrogeno fuel cell.