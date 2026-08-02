Cinquant’anni di GTI, Golf è piena d’orgoglio. Uno dei modelli più mitici della Volkswagen festeggia con un’edizione speciale

VERONA - Vigneti a perdita d’occhio che scendono lungo i pendii delle colline e un rombo che scorre tra i tornanti a spezzare il placido silenzio estivo della Valpolicella. Così come il buon vino migliora con il passare degli anni, anche la Volkswagen Golf GTI è una di quelle auto che col tempo è diventata sempre più un’icona. Simbolo delle compatte sportive, oggi merce assai rara in un mondo dominato da Suv e crossover, la vettura tedesca è ormai nel cuore degli appassionati. A mezzo secolo dal debutto della prima versione, svelata nel 1976, dopo otto generazioni e oltre 2,5 milioni di unità vendute, le tre lettere GTI sono tuttora sinonimo di divertimento al volante. Non solo, perché la Golf è una delle poche auto in grado di unire due anime: da un lato la praticità che la rende sfruttabile nell’uso quotidiano, dall’altro il coinvolgimento alla guida non appena le strade si fanno più tortuose.

Volkswagen ha quindi deciso di celebrare questa ricorrenza realizzando la versione speciale Edition 50. Il suo stile, come nella tradizione, non è urlato ma fa intuire bene la sua indole già al primo sguardo. A partire dal frontale con paraurti dotato di prese maggiorate e un disegno più sportivo ed elaborato. Non può mancare la linea rossa che attraversa la calandra a collegare i fari LED Matrix. Cerchi in lega da 19”, minigonne e alettone posteriore, quest’ultimo dotato di logo Edition 50, caratterizzano la vista laterale. Mentre al posteriore spicca il diffusore nel quale sono incastonati i due terminali di scarico a enfatizzare ulteriormente l’animo racing. Salendo a bordo ritroviamo un classico che ha reso celebre la Golf GTI: i sedili sportivi con rivestimento a motivo scozzese, i loghi ricamati e le cuciture rosse. Colore presente anche su plancia, cinture di sicurezza e pedaliera in alluminio. Non manca il volante sportivo, dotato di comandi sulle razze, e il sistema di infotainment di ultima generazione gestibile attraverso il touchscreen da 12,9”. A rendere unica la sportiva tedesca è sicuramente il turbobenzina 2.0 TSI che, nella versione Edition 50, è in grado di sviluppare 325 cv e 420 Nm di coppia massima, disponibili tra 2.000 e 5.500 giri, per uno scatto 0-100 km/h coperto in 5,3 secondi e una velocità massima di 270 km/h. Nessun ausilio di motori elettrici, con la trasmissione affidata al cambio DSG a sette rapporti che agisce sulla sola trazione anteriore.



È tempo di accendere il propulsore e sentire il ruggito della Volkswagen. In questo caso la colonna sonora è affidata all’impianto di scarico alleggerito in titanio firmato Akrapovic. Infatti la Golf GTI Edition 50 a nostra disposizione è dotata del Performance Pack che, oltre ai cerchi Warmenau da 19” forgiati e pneumatici Bridgestone semi-slick specifici, può vantare una geometria delle sospensioni anteriori completamente rivista, un assetto ulteriormente ribassato di 5 millimetri e soprattutto 25 kg in meno. Dopo aver preso confidenza con le modalità Eco e Comfort nei tratti urbani nei pressi di Verona, dove la Golf GTI si comporta come una normale vettura di tutti i giorni, è tempo di scoprire la sua vera indole tra i tornanti della Valpolicella. Si passa quindi alla mappatura Sport e la risposta del motore e del cambio DSG diventano decisamente più rapidi e coinvolgenti.

Il susseguirsi di pieghe e curve ci spinge a inserire la modalità Special. Sviluppata appositamente sul tracciato del Nürburgring, tale mappatura non indurisce completamente le sospensioni adattive DCC, di serie sulla Edition 50, ma conserva la capacità di assorbire asperità per affrontare al meglio le sconnessioni tipiche delle strade di montagna.



Il risultato è una vettura estremamente agile e reattiva, l’anteriore appare preciso e comunica sempre ciò che sta accadendo sotto le ruote. Il differenziale elettronico, oltre a gestire al meglio la coppia, limita il sottosterzo anche nelle accelerazioni più decise e in uscita dalle curve più strette. Non a caso la sportiva tedesca è l’auto di serie a trazione anteriore più veloce ad aver affrontato il Nürburgring. Nelle mani del pilota Benjamin Leuchter ha completato i 20,8 km del Nordschleife in 7’44”523. Perfetto anello di congiunzione tra la vita di tutti i giorni e il divertimento in pista, la Golf GTI Edition 50 è ordinabile entro l’anno ad un prezzo di 54.700 euro, che salgono di ulteriori 4.320 euro per il Performance Pack.