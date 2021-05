Citroën Ami: offerte “à la carte” per acquisto, leasing e rent. A richiesta, è prevista anche la consegna a domicilio

Citroën Ami - 100% ëlectric propone una soluzione di mobilità elettrica con un posizionamento di prezzo inedito fino a questo momento, con offerte differenziate e calibrate all'uso reale del cliente. Per coloro che hanno un'esigenza permanente, che siano privati o professionisti, e vogliano il primo, secondo o terzo veicolo della famiglia, è disponibile il leasing. È l'offerta ideale per disporre di un mezzo per andare al lavoro, per i ragazzi, per i brevi spostamenti dei senior o degli imprenditori. È prevista un'offerta con canoni mensili variabili da 12 a 48, al termine dei quali Ami può essere restituita. Una formula di acquisto che include la batteria e permette costi di utilizzo ridotti.

Due sono le offerte di punta per Ami -100% ëlectric personalizzata con uno dei 4 Pack Color: con ecobonus statale 2021, l'offerta prevede 35 canoni mensili da 19,99 euro/mese (con un primo canone di 2.144 euro, IVA inclusa e assicurazione non compresa; con ecobonus statale 2021 e rottamazione di un veicolo di categoria 'L' ante EU3, l'offerta prevede 35 canoni mensili da 19,99 euro/mese con un primo canone di 1.383 euro (IVA inclusa, non compresa l'assicurazione).L'offerta leasing è flessibile e consente al cliente di modificare alcuni parametri della locazione, in base alle proprie specifiche esigenze: ad esempio si può modificare la durata della locazione, da 48, a 24 a 36 mesi; oppure si può decidere di ridurre l'importo del primo canone, con conseguente automatico adeguamento dei successivi canoni mensili.

Inoltre è disponibile, al momento dell'ordine online, il contratto di manutenzione My Ami Care. A seconda della durata contrattuale, si può beneficiare di un servizio di assistenza che include l'estensione di garanzia, il soccorso stradale anche in caso di scaricamento della batteria di trazione, le operazioni di manutenzione ordinaria e la sostituzione delle parti usurate. Per chi volesse invece acquistarla in contanti, il prezzo di listino nella versione Ami Ami è pari a 7.200 euro, mentre quello di Ami -100% ëlectric personalizzata con uno dei 4 Pack Color è di 7.600 euro. È possibile acquistare Ami -100% ëlectric on-line con uno sconto derivante dall'incentivo statale del 30% sul prezzo di listino (IVA esclusa) e se si aggiunge la rottamazione di un veicolo della stessa categoria, i vantaggi arrivano al 40% del prezzo di listino (IVA esclusa).

Pertanto, il prezzo finale, comprensivo dell'Ecobonus 2021, di Ami -100% ëlectric personalizzata con uno dei 4 Pack Color è pari a 5.731 euro (IVA inclusa, assicurazione e consegna a domicilio escluse). Con Ecobonus Statale 2021 e rottamazione di un veicolo di categoria 'L' ante EU3, il prezzo scende a 5.108 euro. Un'altra particolarità di Ami -100% ëlectric, è la sua possibilità di consegna diretta presso il cliente. Questo servizio di training-at-home viene effettuato da un product genius e include una presentazione dell'applicazione My Citroën che accompagnerà il cliente nel quotidiano oltre a fornire le informazioni essenziali per la ricarica di Ami. Il costo di questo servizio di consegna a domicilio è di 250 euro.