C3 Aircross è anche ibrido e con sette posti. Il tuttofare Citroen è stato riprogettato nei contenuti e nel design

Il detto sarebbe squadra che vince non si cambia ma in casa Citroën preferiscono apportare qualche modifica e proporre un modello aggiornato e che rompe gli schemi. È il caso del B-SUV francese battezzato C3 Aircross, nato nel 2017, che viene ora proposto con alimentazione benzina, ibrida ed elettrica, a cinque o sette posti e con un design squadrato che riprende il nuovo corso stilistico del brand. A Barcellona per provare su strada il nuovo modello del Double Chevron con motore elettrificato Hybrid 136 abbinato a una trasmissione automatica a sei rapporti. Basato sulla piattaforma Smart Car come la recente Citroën C3, Fiat Pande e Opel Frontera, la nuova C3 Aircross ha dimensioni compatte: lunga 4.390 mm, larga 1.795 mm, alta 1.633 mm e con un passo di 2.670 mm.

La capacità del bagagliaio dipende profondamente dalla conformazione degli interni: per la versione a cinque posti è di 330 litri mentre per quella a sette posti è ridotta a 40 litri. La gamma motori riprende la strategia multienergia del marchio Citroën prevedendo una versione termica da 100 CV, un Mild Hybrid da 136 CV e una variante elettrica da 113 CV che garantisce un'autonomia dichiarata fino a 300 chilometri. Durante la prova abbiamo guidato la versione Mild Hybrid che unisce le qualità del tre cilindri PureTech 1.2 litri da 136 CV con quelle della trasmissione automatica a doppia frizione elettrificata e-CDT, che incorpora un motore elettrico da 21 kW/28 CV alimentato da una batteria al litio da 48 V situata sotto il pavimento.

I consumi riscontrati durante la prova sono di 6,7 litri/100 km, ben al di sopra di quanto dichiarato dalla casa che, nel ciclo misto, è di 5,56 litri/100 km. Alla guida l'auto risulta essere agile e rapida nei cambi di direzione anche se, a causa dell'altezza da terra, tende a soffrire di rollio. La frenata è incisiva sin da subito ed è presente. L'abitacolo è stato ripensato, a partire dal cruscotto che riprende alcune caratteristiche dell'i-cockpit Peugeot, come il volante di dimensioni ridotte e il cruscotto rialzato. Una striscia luminosa fornisce le informazioni di bordo e un profondo cruscotto caratterizza al zona anteriore dell'abitacolo. I nuovi sedili Advanced Comfort sono più morbidi in quanto dotati di una nuova superficie con 10-15 mm di schiuma extra, che offre un supporto laterale ridisegnato per garantire comfort indipendentemente dalla distanza.

Sempre a vantaggio del comfort lavorano le nuove sospensioni, di serie su tutte le versioni, per garantire un contatto ottimale tra le ruote e la superficie stradale e definire un livello di comfort per i passeggeri. Alla connettività di bordo si accede dallo schermo infotainment da 10,25 pollici che ha una grafica chiara e intuitiva. Sono poi presenti 2 prese USB-C all'anteriore e altrettante al posteriore. Inoltre, è presente anche una ricarica wireless per gli smartphone abilitati. Le prime consegne sono previste per il prossimo mese di marzo a un prezzo di listino che parte da 19.090 euro per la versione PureTech 100, da 24.790 euro per la versione Hybrid 136 e, da 26.790 euro per la variante elettrica da 113 CV.