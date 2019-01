Citroen C3, arriva la Uptown. Versione glamour e maschile che si ispira ai Barber Shop anni '60

MILANO - Si chiama Uptown la più recente declinazione della C3, il modello Citroën di maggior successo in Italia (testimoniato dalle 40.000 unità vendute nel 2018 che hanno portato a 83.000 le consegne dal lancio del 2016) si presenta con il look nuovo e sofisticato della versione Uptown, una serie speciale raffinata e glamour, pensata per un stile di vita urban chic (evidenziato dallo stesso nome) e per una clientela essenzialmente maschile, ricercata e attenta ai dettagli. In pratica, la partner ideale della versione Elle dedicata invece all'altra metà del cielo.

Proprio un dettaglio insolito ed eclusivo contribuisce a definire il carattere di questa nuova C3. Si tratta dell'Uptown Wax, una cera particolarmente versatile, sviluppata per l'occasione dagli specialisti di Tonsor 1951, che alla capacità di regalare un'elegante lucentezza a barbe e capelli – ampiamente dimostrata dal noto «hair stylist» presente all'anteprima milanese – abbina quella di garantire una duratura lucentezza alla carrozzeria della propria C3. Come dire, un antipasto di «sharing economy» per condividere la cura della persona e dell'auto.

La vocazione della vettura si fa notare alla prima occhiata grazie al trattamento della livrea rigorosamente bicolore, nella quale il tetto Onyx Black può essere abbinato a tre tinte accuratamente selezionate proprio per sottolinare l'esclusività del modello: Night Black, Polar Withe e Platinum Grey. A completare il quadro, un abitacolo studiato per ricreare le atmosfere dei «barber shop» che negli Anni 60 erano, soprattutto negli Usa, un polo d'attrazione – come i sarti e i calzolai su misura – per gli uomini più esigenti e attenti alla propria immagine.

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti, la C3 Uptown offre di serie tutti quelli previsti dall'allestimento top di gamma Shine, integrandoli con dispositivi come l'accesso e l'avviamento senza chiave, i vetri posteriori oscurati e il sistema di navigazione con touchscreen da 7 pollici e ricezione audio digitale Dab. I motori disponibili sono i 3 cilindri PureTech 1.2 a benzina da 83 e 110 cv (quest'ultimo abbinabile anche al cambio automatico Eat6) e il turbodiesel 1.5 BlueHdi da 100 cv, mentre il listino spazia da 17.150 a 20.100 euro.