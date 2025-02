Citroën C4 e C4X puntano su comfort e abitabilità. Rinnovato lo stile della carrozzeria dei due modelli

Due versioni simili ma che si distinguono per dimensioni e alcuni dettagli di carrozzeria. Sono Citroën C4 e C4X e le abbiamo provate in un test drive lungo le strade intorno a Barcellona nella versione Hybrid 136. Presentate per la prima volta al Salone di Parigi 2024, Citroën C4 e C4X sono pronte a popolare le città europee (e italiane) con le varianti a motore elettrico da 100 e 115 kW, rispettivamente da 136 e 156 CV, le termiche 130 CV (per C4) e le versioni ibride da 100 CV (solo per C4) e da 136 CV. Sono pochi i dettagli estetici che differenziano C4 da C4X e si possono ricercare nella parte posteriore della vettura: la prima è lunga 4.355 mm mentre la seconda 245 mm in più, raggiungendo i 4.600 mm. La larghezza e l'altezza sono uguali, rispettivamente 1.800 e 1.525 mm. L'aumento della lunghezza è a vantaggio della capacità del bagagliaio che passa dai 380 litri di C4 ai 510 litri di C4X.

Rinnovato lo stile della carrozzeria dei due modelli, dove il frontale (uguale per C4 e C4X) è stato modificato per incorporare il nuovo logo, che identifica la rinnovata identità del marchio. Su C4, anche la parte posteriore si è evoluta introducendo la scritta Citroën sul bagagliaio, mentre la C4X, con il suo stile da fastback, mostra linee più arrotondate e il nuovo logo anche al posteriore. Sono due le nuove tinte di carrozzeria che vanno ad aumentare le possibilità di personalizzazione: Manhattan Green e Mercury Grey. I cambiamenti degli esterni sono accompagnati anche da un maggior comfort in abitacolo che risulta uguale tra i due modelli e vanta un'elevata abitabilità nonché numerosi vani portaoggetti, due prese USB (una USB di tipo A e una C) e una ricarica induttiva per smartphone. L'attenzione ai dettagli e al comfort dei tecnici del brand francese ha portato alla realizzazione di pannelli porta ricoperti di materiali piacevoli al tatto e ai nuovi sedili Citroën Advanced Comfort ridisegnati e con una buona imbottitura che rende confortevole viaggiare a bordo di queste vetture. Sempre per aumentare il comfort di bordo, C4 e C4X sono equipaggiate con le sospensioni Citroën Advanced Comfort che attutiscono le asperità del terreno per rendere più piacevole la marcia. Il quadro strumenti digitale da 7 pollici si affianca al touch screen da 10 pollici che può essere personalizzato grazie al sistema «widget» e presenta una grafica chiara e un menù intuitivo. Alla guida di entrambe le due auto abbiamo notato una scarsa visibilità dallo specchietto retrovisore, soprattutto su Citroën C4 data la presenza di una striscia nera che taglia a metà il lunotto posteriore.

Su C4X, invece, la situazione migliora parzialmente dato che la cappelliera e il terzo stop risultano essere in posizione piuttosto alta. La versione provata, la Hybrid 136, abbina il motore a tre cilindri da 1.199 cc da 136 CV (100 kW) con una coppia di 230 Nm ad un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti eroga una potenza di 21 kW (28 CV) e una coppia di 55 Nm. Il sistema è completato da uno starter a cinghia da 48 V per l'avviamento rapido del motore a combustione interna, da un cambio elettrificato ë-DCS6 a sei rapporti e doppia frizione e da una batteria agli ioni di litio da 48 V e 432 Wh. La marcia è fluida e progressiva, con un buono spunto soprattutto ai bassi regimi. Particolare, invece, la risposta del pedale del freno che è molto morbido e nelle prime fasi di frenata sembra non rispondere ma poi ferma l'auto e necessita di essere modulato nella forza impressa. Sono circa 20 le tecnologie di assistenza alla guida che rendono supportano il conducente. Mentre sono tre le modalità di guida (Eco, Normal e Sport) che cambiano perlopiù la risposta dell'acceleratore. Il prezzo di listino per C4 con la motorizzazione Hybrid 136 parte da 25.850; invece, per C4X da 29.150 euro.