Citroen, con C4 arriva prima auto 100% elettrica del brand. Design audace si combina con tecnologia e comfort al top

MILANO - Il 2021 per Citroen si è aperto con un’importante novità nel campo della strategia dell’elettrificazione. Dopo il debutto del suv C5 Aircross plug-in hybrid e l’arrivo della piccola urban car Ami (che si può guidare anche senza patente), la casa del double chevron ha alzato il velo sulla sua prima vettura full electric. Si tratta della nuova eC4 che andrà affiancare in gamma le versioni benzina e diesel per una maggiore libertà di scelta da parte del cliente. « È un modello estremamente importante nell’offensiva Citroen - ha dichiarato Elena Fumagalli, responsabile Comunicazione Citroen Italia - Rappresenta la capacità di innovare e racchiude un nuovo capitolo della storia del brand che va nella direzione dell’offensiva elettrica». Nuova C4 si distingue per design unico audace, da una personalità forte e dall’assetto rialzato: «Quest’ auto è capace di coniugare eleganza e fluidità ad elementi tipici dei suv come robustezza, forza e senso di protezione.

Le linee fluide e aerodinamiche e la nuova identità a V con Led all’anteriore e al posteriore si abbinano ad un’ampia possibilità di personalizzazione - ha ricordato la Fumagalli - Questo grazie a 31 combinazioni per esterni e 6 ambienti interni». Altro elemento di forza di nuova C4 è sicuramente il comfort che si traduce in un benessere a 360 gradi per conducente e passeggeri: «Il comfort è garantito dalle sospensioni con smorzatori idraulici progressivi, dai sedili advanced comfort - ha precisato - L’abitabilità è generosa con spazio per le gambe al posteriore vani portaoggetti e un abitacolo luminoso grazie ad ampie superficie vetrate». A questo si aggiunge la libertà di poter scegliere motorizzazioni in base alle proprie esigenze: il 1.2 Puretech benzina, il BlueHdi 1.5 diesel ed infine la versione 100% elettrica. La batteria da 50 kWh si ricarica in diverse modalità: con le colonnine di ricarica pubblica fast da 100 kW, con una wallbox da 11 kW oppure è disponibile la ricarica domestica sia con presa potenziata che standard. «La versione elettrica - precisa la Fumagalli -amplifica benessere a bordo guida fluida silenziosa e con zero emissioni - ha concluso la Fumagalli - con offerte vantaggiose sia per i clienti privati che business».