Citroën ë-Berlingo Multispazio per viaggi green in compagnia. Fino a 7 posti con abitacolo modulabile e capacità record di carico

PARIGI - A pochi giorni dal debutto dei due furgoni elettrici Citroene e-Berlingo e Peugeot e-Partner, Stellantis completa l’offerta ‘green’ dei due brand francesi con le varianti destinate al trasporto persone, tra le prime multispazio a batteria in questo segmento. In particolare di queso nuovo e-Berlingo ‘multispaziò che può arrivare fino a sette posti, si apprezzano dunque non solo l’abitacolo modulabile e la capacità record di carico, ma anche i vantaggi pratici e quelli nei confronti dell’ambiente che sono legati alla propulsione esclusivamente elettrica. Un modello, dunque, che unisce l’utile al dilettevole e che viene ora proposto a partire da 34.100 euro, incentivi ed altri contributi esclusi. Un’articolata prova su strada di Citroen e-Berlingo nella regione a nord-ovest di Parigi ha permesso di valutare la bontà di questa formula che - al di là degli impieghi professionali di questo modello, come nel caso dei taxi - risponde perfettamente alle nuove. È disponibile in due taglie: versione M da 4,40 m di lunghezza e versione XL da 4,75 m e, a prescindere dalla carrozzeria, può accedere a tutti i parcheggi grazie alla sua altezza inferiore a 1,90 m.

L’accesso a bordo è facilitato grazie alle due grandi porte laterali scorrevoli, al grande portellone di coda e al lunotto posteriore apribile, che è abbinato a un ripiano copri bagagli rigido per posizionare o prendere oggetti senza dovere aprire il portellone. L’abitacolo è particolarmente spazioso nella variante XL di ‰-Berlingo, che offre anche un bagagliaio che arriva fino a 2.126 litri. Promossa a pieni voti anche la plancia, con una impostazione analoga a quella del nuovo Berlingo e che prevede un sistema multimediale con display da 8 pollici (arricchito da funzionalità specifiche per la propulsione elettrica) e - in alcuni allestimenti - un quadro strumenti digitale con schermo da 10 pollici. Di spicco la possibilità di usufruire di Apple CarPlay e Android Auto. Apprezzabile - in quanto degno di suv e wagon di classe superiore - l’equipaggiamento degli Adas che comprende Active Safety Brake, rilevamento dei segnali di stanchezza del conducente, Coffee Break Alert, mantenimento della corsia di marcia, avviso di rischio di collisione, Grip Control con Hill Assist Descent, monitoraggio dell’angolo cieco, riconoscimento esteso della segnaletica stradale, e - se presente il gancio di traino - il controllo della stabilità del rimorchio. In generale chi acquista un veicolo di questo tipo ha esigenze di mobilità diversificate che vanno dell’impiego con i figli e gli amici fino allo svolgimento di attività professionali, il tutto con tragitti più o meno lunghi e itinerari cittadini e non.

Nelle più diverse condizioni, e-Berlingo è in grado di rispondere con impatto zero dallo scarico alle differenti necessità operative. Permette di accedere ai centri città, sempre più soggetti a limitazioni, e offre la libertà di effettuare spostamenti con un ampio raggio d’azione. In base allo stile di guida, la batteria agli ioni di litio da 50 kWh di e- Berlingo permette di percorrere fino a 280 km, aggiungendo anche le diverse opportunità di ricarica normale e rapida. Come nel caso dei due nuovi furgoni elettrici di Citroen e di Peugeot la base del ‘multispaziò è la piattaforma e-CMP del Gruppo PSA, che ospita un motore elettrico da 100 kW (corrispondenti a 136 Cv) che eroga 260 Nm di coppia massima. Ne consegue un ‘spintà insolita, quasi sovrabbondante, per un multispazio, tanto da assicurare accelerazioni e riprese degne di auto di categoria superiore. E mancando il cambio, l’erogazione è fluida e lineare, senza perdite di potenza. Buona anche la tenuta di strada con la batteria da 50 kWh che abbassa il baricentro del veicolo.

Lo sterzo è preciso ed offe un diametro di sterzata di circa 10,8 m cosa che aiuta, e non poco, nelle manovre. Il sistema di gestione prevede 3 modalità di guida: Eco per il risparmio energetico con output ridotto a circa 60 kW e climatizzazione limitata. Normal per la guida nella quotidianità con 80 kW. E infine Sport per sfruttare tutti i 100 kW (136 Cv) se si deve affrontare un sorpasso o si è a bordo in 7 più bagagli, magari in salita. I consumi si aggirano a circa 19/20 kWh per 100 km, cioè una spesa media con ricariche normali di circa 4,50 euro. La velocità massima è di 130 km/h. Per massimizzare l’autonomia, ‰-Berlingo recupera l’energia in fase di frenata o durante le decelerazioni del veicolo con la possibilità di ottenere una maggiore intensità di questo effetto attivando un pulsante collocato sulla consolle centrale. La batteria è garantita 8 anni o 160mila km (per il 70% della sua capacità).