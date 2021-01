Citroën ë-SpaceTourer, gamma completa con versione XS. Autonomia di 230 km con batteria da 50 kWh

MILANO - Da questo mese la gamma Citroën ë-SpaceTourer e di Citroën ë-SpaceTourer Business si completa con una nuova versione. È ordinabile quella con lunghezza XS (4,60 m) abbinata ad un pacco batteria da 50 kWh ed autonomia di 230 km (ciclo WLTP). Questa lunghezza va ad aggiungersi alle versioni M (4,95 m) e XL (5,30 m) già ordinabili dallo scorso settembre. Le versioni M e XL di tutti i modelli, invece, sono ora ordinabili anche con il pacco batterie da 75 kWh con autonomia di 330 km.

Citroën ë-SpaceTourer beneficia di tutti i vantaggi di SpaceTourer in modalità 100% elettrica come la scelta della lunghezza del veicolo per ospitare a bordo fino a 9 persone, l'abitacolo ultra-modulare, 15 tecnologie per una guida serena e l'altezza di 1,90 m che consente l'accesso a tutti i parcheggi. Citroën ë-SpaceTourer offre una ricca gamma, personalizzata per i privati (Citroën ë-SpaceTourer) e per i professionisti (Citroën ë-SpaceTourer Business). Disponibile con 2 livelli di autonomia (fino a 330 km nel ciclo di omologazione WLTP), soddisfa le esigenze di tutti e consente la libertà di accesso alle zone a traffico limitato.

La versione XS è ordinabile in Italia a partire da 49.550 euro per Citroën ë-SpaceTourer e da 47.400 euro per Citroën ë-SpaceTourer Business (prezzi chiavi in mano).

Per i privati sono disponibili l'allestimento Feel con pacco batterie 50 kWh, offerta in 3 lunghezze (XS, M e XL), disponibile da 8 o 5 posti; la Feel, con pacco batterie 75 kWh, offerta in 2 lunghezze (M e XL), disponibile da 8 o 5 posti; la versione Shine con pacco batterie 50 kWh, offerto in 2 lunghezze (M e XL), con 8 o 7 posti e la Shine con pacco batterie 75 kWh, offerto in 2 lunghezze (M e XL), con 8 o 7 posti. Tutte queste versioni sono dedicate a famiglie numerose o gruppi, nonché a tutti coloro che amano viaggiare con gli amici.

Gli spazi interni sono modulabili grazie a sedili scorrevoli su binari per un volume di carico ottimale e più spazio per le gambe per chi lo desidera.

La versione Feel è dotata in particolare di 2 porte laterali scorrevoli, del Pack Look (che include i paraurti e gli specchietti in tinta con la carrozzeria), del Pack Visibility, vetri laterali oscurati nella 2a e 3a fila, lunotto posteriore apribile. La versione Shine comprende tutte le dotazioni della versione Feel e aggiunge la funzione di apertura Hands Free sulle porte scorrevoli, 9 altoparlanti con amplificatore e subwoofer, sedili conducente e passeggero con regolazioni elettriche, riscaldamento e funzione massaggio, tetto panoramico in vetro diviso in 2 parti con tendine parasole indipendenti, volante multifunzione in pelle, ecc.

Top di gamma in termini di equipaggiamenti e rivestimenti interni, ë-SpaceTourer Business nella versione Business Lounge a seconda del suo utilizzo può diventare un vero e proprio 'salotto o ufficio mobile', con i suoi sedili singoli in pelle posizionati spalle alla strada (nella seconda fila), il tavolino scorrevole e pieghevole, nonché i vetri posteriori oscurati per una maggiore privacy. A bordo è previsto di serie il cavo di ricarica per presa domestica, cavo di ricarica trifase da 22 kW (adatto alla ricarica pubblica o con Wallbox) con astuccio dedicato, caricatore di bordo monofase da 7,4 kW, cambio automatico (ë-toggle) con 3 modalità di guida (Eco, Normal e Power), freno di stazionamento elettrico.