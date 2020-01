Citroen, serie speciale C-Series per la gamma. Si parte con la C3 Aircross

ROMA - Dopo il successo dell'edizione 'Origins', creata nel 2019 per celebrare il suo Centenario, Citroën propone nel 2020 una nuova edizione trasversale per la gamma. Denominata 'C-Series', richiama la 'C' di Citroën, il 'comfort' e il 'carattere' della gamma del double chevron. Posizionata nella fascia centrale del mercato, questa edizione speciale si distingue per colori e materiali specifici, oltre agli equipaggiamenti al servizio del comfort.

Ad 'aprire le danze' sarà il suv Citroën C3 Aircross, primo modello - appunto - di questa edizione speciale che si caratterizza all'esterno per un badge 'C-Series' in rilievo 3D e dettagli colorati nella tinta 'Anodised Deep Red'. Anche all'interno, l'edizione speciale mette l'accento sul colore rosso, con richiami su sedili e tappetini.

Aumenta anche la possibilità di personalizzazione, con un'offerta di dettagli colorati 'Anodised Deep Red'. Questa tinta si ritrova nei profili dei proiettori e sui gusci dei retrovisori, abbinati al badge distintivo in rilievo 'C-Series' sulle porte anteriori, sotto i retrovisori.

I colori proposti per la carrozzeria sono sobri ed eleganti: Natural White, Steel Grey Metallizzato, Platinium Grey Metallizzato e Nero Perla. All'interno, l'ambiente è impreziosito dalla fascia della plancia decorata in TEP Mistral, abbinata ai profili degli aeratori cromati satinati, all'insegna di un'elegante sobrietà.

I sedili confortevoli, ampi e accoglienti, sono valorizzati da una linea orizzontale rossa a contrasto sulla parte alta dello schienale, che richiama i dettagli colorati degli esterni, e da impunture bianche. La personalizzazione 'C-Series' sui sedili ricorda ai passeggeri il carattere esclusivo di questa serie speciale. Tappetini specifici anteriori e posteriori neri con impunture rosse e una decorazione del battitacco specifica completano il tutto.

Basata sulla versione Feel, la versione 'C-Series' offre inoltre equipaggiamenti che rafforzano il comfort a bordo come la climatizzazione automatica, i fari fendinebbia, il tergicristallo anteriore automatico, il retrovisore interno fotocromatico, i sensori di parcheggio posteriori, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, gli alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, le tecnologie di connettività Citroën Connect Nav e Citroën Connect Box e Mirror Screen compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Previsti inoltre i cerchi in lega 16'' Matrix Diamond o Black e tetto bicolore a contrasto. C3 Aircross C-Series è disponibile con le motorizzazioni benzina PureTech e Diesel BlueHDi, efficienti e performanti, proposte sulla versione Feel: PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 120 S&S con cambio automatico EAT6.

A questo modello seguiranno, nel primo semestre 2020, con commercializzazione secondo i mercati: C3, C5 Aircross, Berlingo, C4 Cactus e C4 SpaceTourer (questi ultimi due modelli non previsti per l'Italia).