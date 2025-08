CLA, la svolta Mercedes. Nel nuovo modello debutta l'architettura MMA: efficienza e consumi sono di un'altra generazione

Aria elettrizzante a Copenaghen, con la nuova CLA inizia il futuro della Mercedes. Fin dal suo debutto, avvenuto ormai più di dieci anni fa, l’intuizione di proporre una berlina compatta con uno stile da coupé si è rivelato vincente. Ora la sfida si rinnova, e toccherà proprio alla terza generazione della CLA fare da apripista al nuovo corso elettrico della Casa della Stella. Oltre a un design più affilato e moderno, le vere novità si trovano sotto la carrozzeria a partire dall’inedito pianale MMA e dagli interni estremamente futuristici. Leggermente più grande rispetto alla passata generazione, la Mercedes CLA presenta una lunghezza di 4,72 metri, una larghezza di 1,86 e un’altezza di appena 1,47 metri. Le forme filanti e armoniose sottolineano l’estrema cura aerodinamica: dal fondo piatto, alle maniglie a filo, passando per gli specchietti retrovisori compatti e i cerchi carenati, la coupé vanta un coefficiente di penetrazione aerodinamico di soli 0,21.



Osservando la CLA risalta subito la nuova firma luminosa dotata di fari LED, con all’interno il logo stilizzato della Stella, uniti da una fascia luminosa. Anche la calandra è dotata di ben 142 elementi luminosi che richiamano il fregio Mercedes posto al centro. Sia le nervature sul cofano che la linea di cintura alta e le fiancate scolpite accentuano il dinamismo della CLA. Ma a slanciare la coupé è sicuramente il tetto che scende morbido, quasi a goccia, verso la coda rastremata e dotata di un piccolo spoiler. Ugualmente come i fari, anche le luci posteriori mantengono il disegno che va’ quasi ad abbraccia il posteriore. Salendo a bordo si ha la percezione di entrare in un ambiente avveniristico. Un pannello vetrato, composto da ben tre display, prende il posto della plancia. Il quadro strumenti digitale da 10,25”, supportato dall’head-up display a realtà aumentata, è affiancato dal touch screen da 14” per l’infotainment e, opzionalmente, davanti al passeggero c’è la possibilità di aggiungerne un altro delle stesse dimensioni. Il sistema multimediale MB-UX, che si avvale del sistema operativo MB.OS, integra diverse tecnologie tra cui l’intelligenza artificiale per consentire un dialogo tra gli utenti e la vettura fornendo risposte dettagliate e aggiornate, oltre a rendere l’esperienza di guida ancora più intuitiva.

Lo spazio interno è generoso, grazie al passo di 2,79 metri, con sedute comode e avvolgenti oltre all’uso di materiali di pregio e un’illuminazione ambientale che ne esalta le caratteristiche premium. Non manca un ampio tetto panoramico, mentre il bagagliaio offre 405 litri di capacità a cui si aggiungono ulteriori 101 litri nel vano anteriore.



Con la CLA fa il suo debutto la piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture). Al lancio la coupé tedesca sarà disponibile in due varianti esclusivamente elettriche: la 250+ da 200 kW (272 Cv) e 330 Nm di coppia e la 350+ dotata di trazione integrale e due motori per una potenza complessiva di 260 kW (354 Cv) e 500 Nm di coppia che si traducono in uno 0-100 km/h coperto in 4,9 secondi. Entrambe dispongono di un pacco batterie da 85 kWh in grado di assicurare fino a 790 km di autonomia, inoltre arriverà anche una versione con accumulatori da 58 kWh.L’architettura a 800 Volt consente ricariche ultrarapide, sono sufficienti 10 minuti per recuperare 310 km e bastano 22 minuti per passare dal 10 all’80% di carica con potenze fino a 320 kW in corrente continua e 22 kW in alternata. Scattante e rapida, la CLA nella versione 250+ si destreggia al meglio nel traffico cittadino di Copenaghen. Il merito è anche nel cambio a due rapporti, di cui il primo agevola le partenze e lo spunto, mentre il secondo riduce i consumi alle andature più elevate. Ma è uscendo dal centro urbano che si percepiscono le peculiarità della coupé.

Innanzitutto l’ottimo bilanciamento e la taratura delle sospensioni rendono la CLA perfettamente a suo agio sia nell’assorbire le asperità che nell’affrontare i tratti più guidati, a tal proposito spicca lo sterzo diretto e ben calibrato. Inoltre l’erogazione della coppia, progressiva e mai brutale, rende la guida decisamente fluida. Ottimo anche l’impianto frenante, con il sistema di recupero di energia settabile su più livelli oltre alla modalità automatica che regola l’intensità a seconda del tratto stradale e del traffico. Accortezze che consentono alla CLA di registrare un consumo medio di circa 14 kWh per percorrere 100 km. L’asticella si alza con la 350+ che, assieme alla trazione integrale, associa quel pizzico di grinta in più che si percepisce soprattutto tra le curve e negli spunti. Il rovescio della medaglia è un lieve aumento dei consumi che, a fine prova, arriva a sfiorare i 16 kWh per percorrere 100 km. Già ordinabile, la Mercedes CLA è offerta a partire da 56.600 Euro, nel caso della 250+, mentre per la 350+ il listino parte da 62.250 Euro.