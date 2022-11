Clean Motion Evig, il 3 ruote per uso urbano che si carica col sole. Grazie a fotovoltaico autonomia elettrica arriva fino a 200 km

Meno ruote, meno peso e meno dipendenza dalla rete elettrica: ecco i punti ‘segretì attraverso cui la Clean Motion AB - azienda svedese che produce e vende veicoli iper-sostenibili per le città - risolve efficacemente il problema delle consegne di merci nelle aree urbane.,un settore che in Europa vede l’utilizzazione di oltre 16 milioni di veicoli commerciali leggeri per lo più alimentati con combustibili fossili. Evig di Clean Motion AB è invece un tre ruote cioè un motocarro come l’Ape Car ma di dimensioni maggiori, con 3,14 metri di lunghezza. contro 2,5-2,66 a seconda delle versioni del modello Piaggio. La massa è di soli 250 kg ed Evig è dotato di propulsore elettrico alimentato da batterie da 5 0 10 kWh assistita da una pannellatura solare di 2,5 metri quadrati - alloggiata sul tetto - per una dipendenza minima dall’infrastruttura di ricarica grazie alla capacità di generare 670 W di corrente.

La portata è di 350 kg e il volume utilie arriva a 2,5 metri cubi- L’azienda svedese comunica per Evig una potenza disponibile di 9,7 kw nella versione da 60 km/h di velocità massima e di 4 kW per quella da 45 km/h. Il consumo di energia elettrica è compreso fra 5 e 10 kWh ogni 100 km, cosa che si traduce in un’autonomia compresa fra 100 e 200 km a seconda delle condizioni di carica solare aggiuntiva.

I prezzi per Evig partiranno da 10.900 euro con consegne nel primo trimestre del 2023. Attraverso il sito aziendale www.cleanmotion.se/order permette di configurare la versione più adatta ed eventualmente di acquistarla. Clean Motion AB mette a disposizione anche un nuovo calcolatore on line con cui i clienti possono confrontare e calcolare costi ed emissioni della propria flotta e confrontarli con i veicoli elettrici della serie Evig.