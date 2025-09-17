Clio 6, l'evergreen firmata Renault ora più bella e high tech. Ha una gamma di tre motori solo termici, performanti ed efficienti

Renault Clio, lo testimoniano oltre 17milioni di clienti in tutto il mondo, non è solo un mezzo di trasporto, un “autoveicolo” come cui soddisfare le esigenze di mobilità. E' soprattutto una fedele compagna di viaggio e - come spesso capita con le automobili della Losanga - una testimone dell'evoluzione dei modi e degli stili di vita, una leggenda. Trentacinque anni dopo il suo debutto nel 1990 - che segnò il passaggio verso la modernità dopo le altre icona R5 e Supercinque - e dopo aver vinto due volte il prestigioso titolo Car of The Year, Renault Clio 2025 si prepara ora a scrivere una nuova pagina in una storia di successo, di vera best seller trasversale.

Clio di ultima generazione - recentemente presentata a Monaco di Baviera in occasione della IAA Mobility - colpisce innanzitutto per le sue forme, per il suo stile forte e innovativo, che adotta i codici di design moderni e tecnologici di Renault, con linee scolpite e sensuali. E si distingue anche per una gamma di tre motori solo termici, performanti ed efficienti, sviluppati per soddisfare le aspettative dei clienti che già posseggono una Clio (in Italia è stata venduta in 1,8 milioni di unità) ma anche di chi troverà in questo modello contenuti e valori tali da giustificare il passaggio alla Losanga.

Altri punti di forza della sesta generazione di Clio sono la connettività e il ricco contenuto tecnologico, con funzionalità e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione che la rendono comoda e assolutamente sicura. Lunga 4,116 m, larga 1,768 e alta 1,451 m nuova Clio 6 ha un passo di 2.591 mm che assicura una grande abitabilità interna, pur nella compattezza della carrozzeria (lo sbalzo anteriore è di 859 mm, quello posteriore di 667). Il volume del bagagliaio parte da 391 litri in funzione delle motorizzazioni e il peso - nonostante l'arricchimento delle dotazioni e la riprogettazione delle strutture - parte da 1.155 kg. Uno dei 'punti di forza' della sesta generazione di Clio è certamente rappresentato dalla completa gamma di motori, tutti termici.

Al vertice dell'offerta si colloca la E-Tech Full Hybrid 160 Cv che propone uno schema ibrido con un 4 cilindri 1.8 e un'unità elettrica integrata. La potenza complessiva del sistema è di 160 Cv con 172 Nm di coppia massima erogati dal motore 1.8 a benzina e 205 Nm da quello elettrico. Grazie alla raffinata tecnologia di questo sistema Full Hybrid (che, va ricordato, non richiede la ricarica della batteria alla rete) e alla presenta di un trasmissione intelligente multimode Clio E-Tech Full Hybrid 160 Cv è omologata per 89 g/km di emissioni di CO2 in ciclo misto e per consumo (sempre in ciclo misto) di soli 3,9 litri ogni 100 km.

Per la versione Clio TCe 115 Cv Renault ha scelto una versione ottimizzata del motore a benzina TCe 1.2 a 3 cilindri che eroga 115 Cv con 190 Nm di coppia massima. La trasmissione è manuale e le emissioni di CO2 - in corso di omologazione - partono da 114 g/km nel ciclo misto. Il consumo misto si ferma a 5 litri per 100 km. Infine la variante 'risparmiosa' Clio Eco-G 120 Cv che utilizza il collaudato motore Eco-G a 3 cilindri bi-fuel che viene alimentato a benzina o a GPL. La potenza in questo caso è di 120 Cv con 200 Nm di coppia massima e viene utilizzata attraverso una trasmissione automatica EDC. Le emissioni di CO2 - egualmente in corso di omologazione - sono di 107 g/km nel ciclo misto. Il consumo misto è di 6,9 litri per 100 km.

Con l'arrivo di Clio 6 Renault offre oggi la gamma più completa del segmento B, ma anche una delle più giovani, per coprire tutte le esigenze del mercato. Questa offerta - perfettamente complementare - comprende quattro modelli con lunghezze che vanno dai 3,92 metri di Renault 5 E-Tech Electric ai 4,24 metri con Captur. Ci sono due modelli 100% elettrici (Renault 5 e Renault 4 E-Tech Electric) e due modelli disponibili in versione E-Tech Full Hybrid (Clio e Captur). Le carrozzerie possono essere scelte tra due berline (Clio e Renault 5 E-Tech Electric) e due modelli con posizione di guida rialzata (Captur e Renault 4 E-Tech Electric).