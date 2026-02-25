Corsa GSE, al debutto la nuova piccola sportiva elettrica di Opel. La gamma Bev del Fulmine si allarga

Opel amplia la propria offerta sportiva a zero emissioni annunciando l'arrivo della nuova Opel Corsa GSE, versione completamente elettrica che si posizionerà al vertice della gamma della compatta tedesca. Dopo il debutto della Opel Mokka GSE, la casa di Rüsselsheim prosegue quindi nello sviluppo della famiglia GSE, acronimo che identifica i modelli elettrici ad alte prestazioni della casa. «La nostra Opel Corsa - ha dichiarato il Ceo di Opel, Florian Huettl - è un vero bestseller. Piccola, agile ed estremamente pratica, rappresenta un successo duraturo.

Le tre lettere GSE, invece, rappresentano high-performance e dinamica top elettrica a batteria. La nuova Opel Corsa GSE combina entrambi i mondi». Basata sull'attuale generazione, la Corsa GSE adotterà un design specifico con dettagli distintivi in linea con lo stile GSE, pensati per enfatizzarne il carattere sportivo. Oltre all'estetica dedicata, il modello promette prestazioni elevate e un comportamento dinamico coerente con il posizionamento di vertice nella gamma. La nuova arrivata in casa Opel sarà ordinabile nel corso dell'anno.