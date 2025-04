Corvette E-Ray e-AWD, l'ottavo capitolo è la prima ibrida con trazione integrale

Corvette E-Ray apre un nuovo capitolo della storia dell'icona sportiva «Made in USA». Giunta all'ottava generazione, Corvette sbarca in Italia con la E-Ray, la versione a trazione integrale ed elettrificata disponibile da Cavauto (unico distributore per l'Italia) a un prezzo di listino che parte da 174.900 euro. Corvette E-Ray e-AWD è la prima Corvette a trazione integrale mai costruita, oltre ad essere anche la prima ad avere un motore elettrico. Infatti, la nuova nata abbina il V8 da 6.2 litri montato in posizione centrale posteriore ad un elettromotore posizionato all'anteriore, alimentato da una batteria a ioni di litio da 1,9 kWh che si ricarica automaticamente durante la marcia. Il risultato sono performance da vera sportiva: 643 CV complessivi e uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.

Data la natura elettrificata di E-Ray, sono state introdotte due modalità di guida specifiche: Stealth, che permette di percorrere brevi distanze a zero emissioni; e Shuttle, che disattiva il V8 per far a muovere l'auto elettricamente in un ambiente ristretto, per esempio mentre si parcheggia in garage. Disponibile in versione coupé (anche con tettuccio rigido rimovibile) e convertible (con hardtop retrattile elettrico), Corvette E-Ray è dotata di sospensioni Magnetic Ride Control 4.0 con numerose regolazioni, impianto di scarico sportivo con valvola ad apertura variabile ed un'aerodinamica migliorata per una guida precisa e coinvolgente. Esteticamente Corvette E-Ray mantiene le dimensioni e lo stile della Z06, con il suo design che fonde eleganza e sportività. Inoltre, la presenza su strada è enfatizzata dai cerchi in lega da 20 o 21 pollici, dietro cui spiccano i freni Brembo Carbon Ceramic (di serie).

Negli interni, invece, si nota un'elevata cura dei dettagli e della scelta dei materiali con un'impronta moderna: è presente un cruscotto digitale è da 12 pollici e, a fianco, un touchscreen da 8 pollici per il sistema di infotainment dotato dei protocolli Android Auto e Apple Car Play. Il volante è squadrato a due razze ed è dotato di paddle shift, pensato appunto per una guida sportiva. Per il mercato italiano Corvette E-Ray è disponibile solo con l'allestimento 3LZ mentre è possibile personalizzarla scegliendo tra i dieci i colori di carrozzeria disponibili e le 15 combinazioni per gli interni, anche con modanatura in carbonio.