Corvette gonfia i muscoli, ecco ZR1 con il V8 made in Usa più potente di sempre: 1064 cv e velocità max di 346 km/h

La Corvette gonfia i muscoli ed è pronta alla sfida con le hypercar del Vecchio Continente grazie alla nuova ZR1, una sportiva che sfrutta un motore potentissimo e privo di elettrificazione per produrre una potenza superiore ai 1000 cavalli. Precisamente, il V8 biturbo da 5,5 litri, il più potente di sempre prodotto negli Stati Uniti, secondo il comunicato Chevrolet, accoppiato ad un cambio a doppia frizione ad 8 rapporti, eroga 1064 CV e 1.123 Nm di coppia massima. Quindi, più dei 1015 CV della Lamborghini Revuelto e più dei 1030 CV della Ferrari SF90 XX Stradale, che però sono ibride. Sarà assemblato a mano presso il Performance Build Center, nel Kentucky.

La velocità massima è superiore ai 346 km/h e, in questi frangenti, l'aerodinamica genera una forza di oltre 544 kg per tenerla schiacciata a terra. Tra le particolarità di questa vettura spiccano il tetto in fibra di carbonio ed il lunotto posteriore diviso, omaggio al passato del brand, mentre è disponibile il pacchetto opzionale di ZTK che aggiunge un'ala posteriore ad alta deportanza, un labbro Gurney sul cofano, sospensioni con molle più rigide e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Il peso è di 1.665 kg per la coupé e di 1.705 kg per la versione cabrio, una massa complessiva che genera un ottimo rapporto peso/potenza in virtù dei cavalli disponibili. La commercializzazione è prevista per il 2025, e il prezzo, come da tradizione, sarà competitivo per il genere di auto.