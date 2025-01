Creta EV, l'arma elettrica di Hyundai per l'India. Nuovo Suv con due opzioni di batteria: 51,4 e 42 kWh. Autonomia max di 473 km

Parte dall'India l'operazione Creta EV di Hyundai che ha deciso di affiancare alla versione con motori benzina (ne circolano già 1,1 milioni) di questo suv una variante 100% elettrica con cui sfidare, in quel grande e vivace mercato, modelli come la MG ZS EV, la Tata Curvv EV, la Mahindra BE 6, la BYD Atto 3 e l'imminente e-Vitara di Maruti Suzuki. In una seconda fase - scrivono alcuni media brasiliani - l'auto potrebbe essere esportata anche in Sudamerica e in altri mercati 'emergenti' interesssati comunque ad una crescita del parco circolante a batteria. La presentazione ufficiale avverrà tra due settimane al Bharat Mobility Global Expo 2025, il colossale Salone motoristico indiano che si svolge a New Delhi, ma una corposa anteprima diffusa da Hyundai permette di valutare l'importanza di questo modello - sviluppato e prodotto in India per l'India - nell'ambito della strategia di elettrificazione in quel Paese. il signor Tarun Garg, direttore a tempo pieno e direttore operativo di Hyundai Motor India Limited, ha affermato: In linea con il tema globale di Hyundai 'Progresso per l'umanità' HMIL sta lavorando per la costruzione di un ecosistema EV in India.

Lo fa accelerando i suoi sforzi per promuovere una mobilità sostenibile, concentrandosi su vari aspetti relativi alla localizzazione delle fabbriche di batterie, allo sviluppo di infrastrutture EV all'avanguardia e veicoli innovativi. Il tutto con soluzioni avanzate di mobilità elettrica che soddisfino le diverse esigenze dei consumatori. Hyundai Motor India Limited sta espandendo attivamente le stazioni di ricarica in tutta l'India. Sono previste quasi 600 stazioni di ricarica pubbliche veloci nei prossimi 7 anni. Inoltre, la App myHyundai di HMIL fornisce agli utenti la funzionalità EV Charge, fornendo accesso a oltre 10mila punti di ricarica per veicoli elettrici in tutta l'India. «Hyundai Creta Electric - ha commentato Tarun Garg, direttore operativo di Hyundai Motor India Limited (HMIL) - segna una pietra miliare significativa per la nostra azienda come il primo suv elettrico localizzato. Continuando la forte eredità del modello Creta, la nuova versione Electric unisce design, tecnologia e sicurezza eccezionale per ispirare fiducia nei veicoli elettrici tra i clienti indiani». «Con l'aggiunta di questo sistema propulsore elettrico, ora abbiamo un suv Creta per tutti. Hyundai Motor Company si è affermata come pioniera nell'innovazione dei veicoli elettrici con modelli a batteria rivoluzionari e pluripremiati come Ioniq e Hyundai Creta Electric non fa eccezione». Siamo certi che Hyundai Creta Electric stabilirà un nuovo standard di qualità per i suv elettrici in India - ha concluso Tarun Garg - e sosterrà il successo dei veicoli elettrici nel Paese».

Pur avendo un corpo vettura simile al modello ICE di ultima generazione, Hyundai Creta EV presenta alcune diversità come il pannello chiuso della mascherina, come gli specifici scudi paraurti, come i cerchi in lega con design aerodinamico e con luci posteriori a Led ridisegnate. All'interno spiccano un nuovo volante a tre razze, due schermi digitali da 10,25 pollici che combinano il sistema di infotainment touchscreen e il quadro strumenti e una nuova console centrale. Hyundai non ha diffuso per il momento informazioni tecniche su Creta EV limitandosi a precisare che ci saranno due opzioni di batteria - 51,4 e 42 kWh - che offrono rispettivamente un'autonomia di 473 e 390 km.