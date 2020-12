Cross, la Tipo che mancava. È un “family crossover” la nuova dinamica versione della compatta Fiat

MILANO - La famiglia funzionale. Un'etichetta unica per due vetture diverse per carattere e dimensioni come Panda e Tipo, ma entrambe rappresentative dei due cardini – la cultura delle piccole auto e l'attenzione alle esigenze delle famiglie – sui quali la marca Fiat ha costruito la propria storia e il proprio successo.

Entrambe sono fresche reduci da un restyling che sotto diversi aspetti stilistici e tecnici ha molto in comune con un cambio di generazione, come ha sottolineato Luca Napolitano, responsabile del brand (ma anche di Abarth e Lancia) per l'area Emea, nel corso della presentazione virtuale organizzata in streaming video, come vuole la prassi in tempo della pandemia.

È la Tipo a esibire in modo più incisivo i segni del cambiamento, non solo con evidenti modifiche estetiche e funzionali, ma anche con due inedite proposte: Tipo Cross e Tipo City Sport che sarà disponibile alla fine del terzo trimestre 2021. Se quest'ultima è una versione che gioca la carta del dinamismo, la Cross è a tutti gli effetti un nuovo modello, un «family crossover» che con l'altezza da terra superiore di quasi 7 cm quella delle sorelle (berlina a 4 porte, hatchback a 5 porte e station wagon) e la posizione di guida rialzata si posiziona nella fascia più vivace e promettente del segmento C.

Su questa new entry Napolitano punta molto per consolidare i successi di una famiglia che dall'esordio nel 2016 ha conquistato oltre 700.000 clienti nell'area Emea, totalizzando all'estero più di tre quarti dei volumi e ottenendo nal 2019 la quota più alta al di fuori del mercato nazionale. «La variante crossover – dice – secondo le analisi di mercato potrebbe valere il 35% delle vendite totali della gamma, allargando il nostro target a clienti che finora non avrebbero mai preso in considerazione una Tipo».

La Cross introduce nella gamma diverse innovazioni che hanno recentemente debuttato sulla Nuova 500 solo elettrica, come il cluster digitale totalmente configurabile da 7 pollici che sostituisce il precedente quadro strumenti analogico e il sistema di connettività Uconnect giunto alla quinta generazione e gestito tramite il touch screen da 10,25 pollici sul quale si possono riprodurre e utilizzate le app dei più diffusi smartphone grazie alla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.

Anche per quanto riguarda le motorizzazioni c'è una novità di rilievo. Per la prima volta, infatti, nella gamma Tipo entra il brillante 3 cilindri turbo a benzina T3 da 100 cv che rappresenta la versione più evoluta della famiglia FireFly. Tanto per dare un'idea dei miglioramenti apportati, rispetto all'attuale 1.4 aspirato da 95 cv la cui coppia massima di 127 Nm è disponibile a 4.500 giri il nuovo propulsore offre 190 Nm già a 1.500 giri, a garanzia di migliori prestazioni con meno emissioni, certificate dai 121 g/km di CO2 calcolati secondo il ciclo di omologazione Wltp.

Lo affianca il turbodiesel 1.6 Multijet declinato nelle potenze di 95 e 130 cv, quest'ultimo ritenuto particolarmente adatto alle flotte che per la famiglia Tipo rappresentano una fetta di mercato importante. Risponendo a una domanda su questo tema, Napolitano ha ricordato che l'alimentazione a gasolio, pur essendo tendenzialmente in flessione, ha ancora un peso significativo, quantificabile nel 30% del mercato in cui la Tipo Cross si posiziona con un listino che parte da 23.500 euro per il benzina e da 25.600 nel caso del diesel.