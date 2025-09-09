Cupra allo IAA Moblity svela il nuovo corso con Raval, ma il futuro è il concept Tindaya

Cupra ha scelto l'IAA Mobility 2025 di Monaco per l'anteprima mondiale della Raval, attesa sul mercato nel 2026, e per svelare la showcar Tindaya, simbolo del futuro del brand. La Cupra Raval è stata presentata in una versione camuffata, decorata con una mappa del quartiere barcellonese da cui prende il nome. Rappresenta il primo modello di una nuova famiglia di auto elettriche compatte del Gruppo Volkswagen, prodotta a Martorell, insieme alla ID.Polo. Il progetto, interamente gestito dalla Spagna, punta su emozione, design e guida dinamica.

Il design mimetico si ispira alla rete urbana del quartiere, esprimendo uno spirito libero e anticonvenzionale. Raval è completamente elettrica, costruita sulla piattaforma MEB+, con trazione anteriore. Con una lunghezza di 4 metri, è compatta ma promette prestazioni adatte anche oltre l'uso urbano, pensata per chi ama guidare. Cupra vuole dimostrare che un'auto elettrica può essere divertente e funzionale. Il modello sarà il numero otto nella gamma, lanciato in coincidenza con l'ottavo anniversario del brand. Il numero di appassionati cresce, con consegne che si avvicinano al milione.

Tutte le versioni della Raval avranno un'impostazione sportiva: assetto ribassato, sospensioni personalizzate, sterzo progressivo e controllo di stabilità con modalità sportiva. La versione top di gamma, la Raval VZ, offre 166 kW, sedili sportivi, cerchi da 19», pneumatici maggiorati e differenziale elettronico VAQ per massimizzare trazione e agilità. Tra le dotazioni, anche sistemi di assistenza avanzati come cambio corsia automatico, riconoscimento dei semafori, parcheggio assistito e visuale a 360 gradi. Disponibili diverse configurazioni di batteria e potenza, con ricarica in corrente continua di serie. Tindaya, l'altra novità Cupra, è una showcar elettrica che introduce il nuovo linguaggio stilistico del marchio. Un esercizio di stile, che svela le Cupra dei prossimi anni. Il nome richiama un monte vulcanico di Fuerteventura. Le proporzioni sono marcate: 4,72 metri di lunghezza, ruote da 23», assetto rialzato e un rapporto abitacolo/carrozzeria di 1 a 3,67. La carrozzeria scolpita ha linee taglienti che partono dal frontale a «squalo» con fari triangolari, prese d'aria e chiglie aerodinamiche. Il tetto include una struttura a Ypsilon e pannelli rimovibili. Il posteriore è caratterizzato da due spoiler, luci continue e un diffusore funzionale.

Gli interni sono progettati attorno al conducente: cruscotto multistrato con schermo da 24 pollici, volante a forcella con comandi integrati e una console centrale rialzata. Al centro, «The Jewel», un elemento in vetro che gestisce modalità di guida, illuminazione e suoni. I sedili sono 2+2 con porte contrapposte e poltrone Cup Bucket ispirate a Eames, realizzate in materiali sostenibili. I rivestimenti interni usano pelle bio-attribuita, microfibra cerata bronzo e fibra di lino Bcomp per i pannelli. Il ceo Markus Haupt ha sottolineato come Tindaya ribadisce la centralità del conducente e la connessione emotiva con la guida. Cupra ha annunciato anche l'espansione globale con nuovi spazi a Vienna e Manchester, portando a 12 le sedi ufficiali nel mondo, e valuta un ingresso nel mercato del Medio Oriente.