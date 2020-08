Cupra Ateca 2020, l'anima sportiva del Suv spagnolo. Debutto a settembre per la nuova versione ancora più “ricca”

ROMA - Mantenere alta l'asticella delle prestazioni e soddisfare le esigenze di una mercato esigenze, sono gli obiettivi della nuova Cupra Ateca 2020. Il SUV è stato la prima vettura presentata dal brand spagnolo con una ricetta fatta di sportività, versatilità e design, tutte caratteristiche ora ulteriormente migliorate. "Cupra Ateca ha segnato l'ingresso del marchio in un nuovo segmento - ha commentato Wayne Griffiths, Presidente di Cupra - riscuotendo un enorme successo nel suo percorso, con oltre 15mila unità dal lancio, a fine 2018.

Grazie a questi eccellenti risultati, Cupra ha accresciuto la propria presenza di rilievo nella famiglia Ateca, raggiungendo il 15 per cento del mix. Questo SUV ad alte prestazioni ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita di Cupra (+72 per cento rispetto all'anno precedente), spinta da mercati maturi come Germania, Francia e Svizzera. Il modello ha inoltre rafforzato la propria posizione con l'inizio della commercializzazione in Messico alla fine dello scorso anno". Una serie di novità e migliorie per la versione 2020 vanno ad aggiungersi ad un equipaggiamento già di alto livello che comprende sedili sportivi avvolgenti, cerchi in lega Cupra da 19", sospensioni DCC e sterzo progressivo. Inoltre, l'ampia gamma di equipaggiamenti su richiesta che include, tra gli altri, una nuova serie di cerchi in lega, colori ed elementi interni, il nuovo volante con tasto di avviamento del motore e di selezione della modalità, impianto frenante Brembo e l'impianto di scarico Akrapovič, consente ai clienti svariate possibilità di personalizzazione.

Il motore è un 2.0 TSI 300 cv combinato con il cambio DSG con doppia frizione a sette rapporti. La trazione integrale 4Drive e la regolazione adattiva dell'assetto (DCC), consente di adattare le caratteristiche di marcia della vettura in base alle proprie esigenze. La nuova Cupra Ateca, che è progettata e sviluppata nello stabilimento del brand a Martorell (Barcellona) e sarà prodotta a Kvasiny (Repubblica Ceca), è pronta a fare il suo debutto sul mercato a settembre 2020.