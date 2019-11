Cupra Ateca Limited Edition, esclusività e 300 cv. Solo 1.999 esemplari con cambio DSG e trazione integrale

BARCELLONA - Fedele alla propria missione di realizzare modelli prestazioni e allo stesso tempo esclusivi, Cupra presenta una versione speciale Ateca Limited Edition. Prodotta in edizione limitata in 1.999 esemplari, questa “declinazione” rappresenta l'espressione più esclusiva del Suv, equipaggiata con un motore benzina quattro cilindri 2.0 TSI turbocompresso e a iniezione diretta che eroga 300 cv (221 kW) di potenza e 400 Nm di coppia, ed è abbinato al cambio DSG a 7 rapporti, trazione integrale 4Drive, impianto di scarico Akrapovic e sterzo progressivo, dando così vita a una vettura senza eguali.

Cupra Ateca Limited Edition vanta una serie di dotazioni che la rendono più esclusiva. Il design esterno è impreziosito da diversi dettagli che ne esaltano le prestazioni, mentre gli interni sono rifiniti per offrire un ambiente più raffinato. ''Cupra Ateca Limited Edition saprà sorprendere gli appassionati di automobili e rivela tutta la nostra passione nello sviluppare e progettare prodotti totalmente affini all'essenza del nostro brand. Con la Limited Edition, design e rombo della Cupra Ateca sono ancora più potenti'', dichiara Wayne Griffiths, ceo del brand. Tra i dettagli visibili all'esterno spiccano la trama in fibra di carbonio (materiale lavorato da Cupra e riservato unicamente alla Cupra Ateca Limited Edition) dello spoiler al tetto e dei gusci degli specchietti retrovisori esterni. La gamma di colori comprende la nuova tonalità Graphene Grey oltre a Energy Blue e Rodium Grey. A questo si aggiungono i nuovi esclusivi cerchi in lega da 20" in color rame con carreggiata più ampia, che conferiscono al modello un look nuovo e incisivo, dietro ai quali spiccano i freni di serie Brembo da 18''. All'interno, i sedili sportivi di tipo Bucket in Alcantara Petrol Blue, colore ripreso anche nei sedili posteriori e nei pannelli delle portiere, aggiungendo un tocco di ricercatezza.

Il nuovo colore è abbinato a cornici nere intorno alle bocchette d'aerazione e alla consolle centrale, mentre modanature interne in fibra di carbonio di color rame impreziosiscono la plancia e i comandi del climatizzatore. La vettura è dotata inoltre di pregiati tappetini Cupra, a riconferma che ogni minimo dettaglio fa la differenza.