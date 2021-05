Cupra Fomentor VZ, ancora più “cattiva” nella versione ABT. Sistema di scarico e assetto ribassato dedicato

Tutto un altro suono per Cupra Fomentor VZ, con la versione firmata ABT. L'azienda tedesca specializzata nel tuning automobilistico, ha infatti messo a disposizione un nuovo kit dedicato proprio alla 'velo'z della casa spagnola con i suoi 370 cv e 450 Nm. Per fornire un suono che corrisponda al temperamento di Formentor, lo specialista di ricambi aftermarket e prestazioni già per Audi e VW, ha pensato ad un nuovo sistema di scarico in acciaio inossidabile. I terminali a quattro tubi in elegante nero opaco presentano un diametro di 102 mm. Il logo dell'azienda è inserito come decorazione sulle estremità, per sottolineare l'attenzione ai dettagli dell'azienda bavarese.

I componenti del sistema di scarico sono meticolosamente fabbricati e testati e promettono, a bordo di Formentor, un'esperienza ancora più coinvolgente. In aggiunta, ABT ha pensato anche a installare molle a sospensione, che possono facilitare l'abbassamento fino a 35 mm della vettura. L'aspetto della Formentor secondo ABT, può essere poi ancora modificato attraverso l'uso di una gamma completa di cerchi, a cominciare dal 20 pollici Sport GR, che è disponibile in opaco o nero lucido. Il prezzo totale per questo pacchetto è di 7590 euro, più installazione.