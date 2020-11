Cupra Formentor, arriva la versione 1.5 TSI da 150 cv. Anche con cambio automatico DSG

ROMA - Dopo l'introduzione della versione top di gamma 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG in versione VZ, l'offerta motori di Cupra Formentor viene ampliata grazie al debutto in Italia del 1.5 TSI 150 CV, disponibile con cambio manuale e automatico DSG. La gamma del suv coupé verrà poi arricchita da motori diesel e ibridi plug-in. La versione Cupra Formentor 1.5 TSI 150 CV è già disponibile a partire da 31.250 euro chiavi in mano, mentre la versione con cambio automatico DSG è ordinabile a partire da 32.850 euro. Inoltre, il cliente può scegliere la formula del PCP che offre Cupra Formentor a 275 euro/mese (5.500 euro di anticipo, 36 mesi o 45.000km, Tan 3,99% - TAEG 4,89%).

Cura Formentor, primo modello 100% Cupra, avrà il compito di accrescere la visibilità del marchio e contribuire a raddoppiarne le vendite. Per raggiungere questo obiettivo, Cupra ha annunciato un'offensiva di prodotto che prevede una gamma di propulsori variegata e perfettamente allineata con le richieste del cliente nel segmento. Il motore 1.5 TSI 150 CV appartiene alla nuova famiglia costruttiva EA211 Evo e garantisce grande efficienza in termini di consumi ed emissioni, essendo inoltre omologato secondo la nuova normativa Euro6d. Il nuovo motore disponibile per Formentor può essere abbinato sia al cambio manuale a 6 rapporti, costruito secondo il concetto dei pignoni paralleli e che dispone della sincronizzazione di tutte le marce, sia al cambio automatico DSG a 7 rapporti con tecnologia shift by wire, basato sullo schema di due trasmissioni parziali indipendenti a ciascuna delle quali è assegnata una frizione multidisco bagnata dall'olio del motore. Tutte le versioni di Formentor montano di serie le sospensioni di tipo Multilink sull'asse posteriore, elemento caratteristico di molti modelli di fascia alta che assicura più flessibilità e capacità di assorbimento su tutti i terreni, migliore handling che garantisce una guida più sportiva e un elevato comfort di guida.

Cupra Formentor vanta un'ampia gamma di dotazioni di serie che la posizionano di diritto tra i modelli top di gamma del sotto segmento degli A-suv; grazie alle dotazioni su richiesta, inoltre, accresce un ampio livello di personalizzazione della vettura. Personalità e finiture interne ed esterne sono esattamente quelle della versione top di gamma, Formentor VZ. I dettagli in color rame Cupra esaltano la cura e la qualità degli interni così come i paraurti sportivi che regalano un tocco aggiuntivo di sportività alla vettura. Tra le dotazioni di serie spiccano fari full Led con sistema illuminazione posteriore coast-to-coast, spoiler posteriore e paraurti sportivi, mancorrenti al tetto neri, cerchi da 18" Silver illuminazione interna smart wraparound (che con le sue combinazioni cromatiche e le funzioni di assistenza alla guida completa un ambiente interno distintivo e sportivo), finiture in alluminio dark, Climatronic 3 zone, sensori di parcheggio posteriori, sistema di infotainment con display capacitivo touch da 10" integrato dalla connettività del Full Link wireless e del sistema Cupra Connect, Cupra Virtual Cockpit da 10,25", Connectivity Box, sistema per la chiamata di emergenza e-Call, ACC, Front e Lane assist.