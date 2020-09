Cupra Formentor, arriva sul mercato il Suv coupè dal look originale e dotato di 310 cv

BARCELLONA - Parte da Martorell la storia della nuova Cupra Formentor. Il primo modello sviluppato specificamente per il nuovo marchio arriverà sul mercato la prossima settimana nella versione da 310 CV e sarà caratterizzato da un'ampia gamma fino a sette propulsori, comprese varianti ibride plug-in a partire dal prossimo anno. Formentor è il sesto modello prodotto a Martorell e, in totale, la produzione del primo modello esclusivo Cupra vede il coinvolgimento di 3mila collaboratori della linea 2 dello stabilimento, divisi in tre turni di lavoro. il noia modello della casa spagnola avrà una produzione iniziale di 160 unità al giorno. "Formentor rappresenta un grande passo in avanti per Cupra - ha sottolineato Wayne Griffiths - e in qualità di primo modello sviluppato esclusivamente per il marchio, contribuirà alla sua crescita, a far sì che diventi più visibile e desiderabile.

Con il lancio di questo modello, intendiamo superare il nostro obiettivo iniziale di raddoppiare il volume di vendite di Cupra e approdare in nuovi mercati internazionali grazie anche all'ampia gamma di propulsori disponibili, sette. Inoltre, questa vettura rappresenta per lo stabilimento produttivo di Martorell un volume addizionale di oltre il 10% e permetterà alla linea di lavorare a pieno rendimento. Sono convinto che questo modello cambierà il futuro di questa azienda". Il nuovo modello del marchio, divenuto lo scorso luglio auto ufficiale dell'FC Barcelona, è stato consegnato oggi al portiere del Barça e global ambassador di Cupra, Marc ter Stegen. Il giocatore tedesco ha ricevuto le chiavi della sua Formentor durante l'evento celebrato nel Garage Cupra di Martorell per celebrare l'inizio della produzione del nuovo modello. Formentor segna anche l'ingresso del marchio nel segmento dei SUV coupé, che nei prossimi cinque anni dovrebbe raddoppiare la sua quota di mercato in Europa. Questo SUV coupé ad alte prestazioni prende il nome dal famoso promontorio dell'isola di Maiorca, nelle Baleari.